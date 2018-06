Nuovo Governo - Di Maio | ' Aboliremo le pensioni sopra il 4-5mila euro'

Napoli - giovane maliano ferito dopo il lavoro : “Mi sparavano e ridevano. Nuovo Governo alimenta clima di intolleranza” : “Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ridere e sono andati via”. Konate Bouyagui, maliano, 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, ripercorre l’aggressione che ha subito a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. È il secondo episodio del genere in Campania, ...

Macron - Nuovo attacco al Governo Italiano : "Populisti come la lebbra" : Nella giornata in cui il Governo Lega-5 Stelle ha nuovamente chiuso i porti alle navi delle Ong, Emmanuel Macron è tornato ad alzare i toni parlando del Governo Italiano, pur senza citarlo direttamente. Durante un discorso pubblico a Quimper, il Presidente francese è tornato a parlare dei "populisti", paragonandoli alla lebbra: "Voi li vedete crescere come una lebbra un po' dappertutto in Europa, nei Paesi in cui non pensavamo fosse possibile ...

Avanzi locali sbloccati nel primo decreto del Nuovo Governo : Il ministro dell’Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato:?«Congelare l’aumento dell’Iva». Sullo spread: «L’aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza fisiologica della transizione politica». E ancora:?«Una governance dell’Eurozona incompleta e inadeguata ha aggravato l’impatto della transizione politica» ...

DEF - al via i lavori del Nuovo Governo : la discussione entra nel vivo : E' entrata nel vivo la discussione generale in Senato sul Documento di Economia e Finanza , DEF, con l'intervento in Aula del relatore Alberto Bagnai , Lega,

Nuovo Governo : come cambierà la Giustizia in 10 punti : Il governo formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega [VIDEO] è nato dopo settimane di tribolazioni. Per il dicastero della Giustizia è stato scelto Alfonso Bonafede, avvocato civilista italiano residente a Firenze ma di origine siciliana, il quale dovra' portare avanti i punti essenziali del programma M5S e Lega per la Giustizia. Quali sono questi punti? Eccoli in sintesi. come cambiera' la Giustizia in 10 punti Molti dei punti che seguono, ...

Superamento commissariale - Oliverio : "i dovuti riconoscimenti al Nuovo Governo" : Purtroppo devo riconoscere che la parte politica a cui appartengo e che fino a qualche mese fa è stata al Governo del Paese, nonostante le mie reiterate proteste e sollecitazioni, non ha risolto il ...

Corona - bordata al Nuovo Governo : "Salvini e Di Maio il nulla assoluto - Conte falso" : "Questo Governo non mi piace assolutamente e non è un Governo di destra. Governano due uomini di due partiti completamente opposti che si sono uniti per soddisfare le proprie velleità personali...

Uso del contante e costi del bancomat : cosa cambia col Nuovo governo : Il governo toglierà il limite all'uso dei contanti? Improbabile. Nel contratto del "governo del cambiamento" non è prevista la modifica delle regole antiriciclaggio e il ministro dell'interno...

Giordania : si insedia Nuovo governo : ANSAmed, - AMMAN, 14 GIU - Il nuovo governo giordano guidato dal premier Omar Razzaz si è oggi insediato ufficialmente dopo l'approvazione ricevuta da Re Abdallah in un contesto di forte tensione ...

Di Maio fissa le priorità del Nuovo Governo : Teleborsa, - Decreto dignità, ma anche reddito di cittadinanza e pensioni d'oro, senza dimenticare la bufera che si è abbattuta sul nuovo stadio della Roma. E' un fiume in piena Luigi Di Maio , Vice ...

Un ministro del Nuovo Governo spagnolo si è dimesso per una vecchia storia di evasione fiscale : Il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sánchez sta attraversando la sua prima piccola crisi, a una settimana dal giuramento di fronte al re. Mercoledì si è infatti dimesso il ministro della Cultura e dello Sport, Máxim Huerta, per una The post Un ministro del nuovo governo spagnolo si è dimesso per una vecchia storia di evasione fiscale appeared first on Il Post.

Un Nuovo pensiero critico per la cultura progressista : tra organizzazione del lavoro e governo del territorio : Per gli storici blocchi di destra e sinistra le elezioni politiche del 4 marzo hanno confermato gli importanti cambiamenti intravisti nelle prodromiche elezioni del 2013.Nel campo conservatore sembra oramai al termine la capacità egemonica di Silvio Berlusconi, la cui proposta liberista e insieme corporativa era risultata prevalente sin dal 1994; sull'altro versante, appare esaurito l'impianto politico alla base dell'Ulivo, prima, e del ...

Chi sono i sottosegretari e i viceministri del Nuovo governo : sono 45, di cui solo 6 donne, e sono stati nominati ieri sera dal Consiglio dei ministri: oggi giureranno davanti al presidente della Repubblica The post Chi sono i sottosegretari e i viceministri del nuovo governo appeared first on Il Post.