Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | FARFALLA D’ORO! Elena Di Liddo e Piero Codia fanno

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : DELIRIO ITALIA! GIA' 6 ORI NEL Nuoto! I PADRONI DEL MARE NOSTRUM! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , sabato 23 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : PIOGGIA D’ORO! Ferraioli - Sabbioni e Scaglia - vince tutto l’Italia! : Eccola la PIOGGIA di medaglie tanto attesa ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nel Nuoto, dopo l’oro di Simona Quadarella negli 800 stile libero, ben tre stelle tricolore hanno conquistato il gradino più alto del podio: in ordine, Erika Ferraioli (200m della stessa specialità della 19enne), Simone Sabbioni (50m dorso maschile) e Silvia Scaglia (50m dorso femminile) La seconda medaglia del metallo più pregiato arriva nei 200m stile libero. Nel ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Filippo Megli d’ARGENTO nei 200 stile libero a Tarragona : Altra finale ed altra medaglia per l’Italia del Nuoto in questo day-1 di gare, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valido per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. I 200 stile libero maschili sorridono al Bel Paese che conquista un magnifico argento con Filippo Megli. L’azzurro, impostando una gara regolare, si è dovuto piegare solo al serbo Velimir Stjepanovic (1’47″13), grande ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Silvia Semeraro in finale per l’oro! Ora il Nuoto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : bronzo Di Giusto nel sollevamento pesi. Il Nuoto per farci svoltare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie. Italia grande protagonista. Valanga di medaglie in arrivo? : Prima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. 200 stile libero uomini Filippo Megli in evidenza. Il crono “tranquillo” di 1’49″38 è valso all’azzurro la miglior prestazione delle ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia - parte l’assalto all’El Dorado! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di Nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 23 giugno. Nuoto - karate - tiro a volo…Italia - ricopriti d’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a fare incetta di medaglie nella prima giornata : Domani finalmente si comincia. Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione edizione ...

Nuoto - Paltrienieri scende in acqua per i Giochi del Mediterraneo : “farò belle gare - sono fiducioso” : Gregorio Paltrinieri ha parlato dei prossimi Giochi del Mediterraneo, sottolineando di avere come obiettivo quello di divertirsi Il mirino è puntato sugli Europei di Glasgow, ma prima l’obiettivo è mettersi al collo l’oro che ancora manca nella sua ricca bacheca. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse I Giochi del Mediterraneo forse non hanno lo stesso appeal degli altri grandi eventi che lo hanno visto protagonista, dalle Olimpiadi ...

PallaNuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Setterosa si giocherà l’oro con Spagna e Grecia : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018: la competizione multidisciplinare che ospita tutte le nazioni del Mare Nostrum scatterà il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona. Per quanto riguarda la Pallanuoto, nello specifico al femminile, i primi incontri si disputeranno il 27 giugno e la competizione terminerà, con l’assegnazione della medaglia d’oro, il 1 luglio. Formula davvero particolare per il torneo: due raggruppamenti ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Gregorio Paltrinieri e l’ultimo oro mancante nella collezione : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e l’inizio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo. Dal 23 al 25 giugno al Centro Acuático de Campclar i nuotatori azzurri vogliono regalare medaglie ed emozioni. La tradizione è favorevole al Bel Paese ed i 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi dell’ultima apparizione a Mersin (Turchia) promettono bene. A guidare la truppa azzurra ci sarà il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile ...

PallaNuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : un torneo stellare - ci sono tutte le big! Settebello al completo : Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui ...