Nuoto | Alessandro Miressi | “La fama non mi ha cambiato Abbattere il muro dei 48″? Devo

(Di sabato 23 giugno 2018)è senza dubbio, tra gli esponenti della nouvelle vague natatoria italiana, quello che ha dato le risposte migliori. Il successo in 48″36 degli Assoluti di Riccione nei 100 stile libero, a precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, è stato un segnale che qualcosa nel Bel Paese stesse cambiando. Ora, il giovane torinese di Moncalieri, classe ’98, avrà nei Giochi del Mediterraneo (23-25 giugno) e soprattutto negli Europei di Glasgow (3-9 agosto) dei palcoscenici prestigiosi su cui potersi esibire. “Da quando ho vinto a Riccione, non èmolto: nel senso che un po’ diin più ce l’ho, ma io non penso al successo. Cerco di rimanere il ragazzo che sono sempre stato: tranquillo, umile e con la testa sulle spalle“, ammette, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il traguardo ambizioso è quello diil ...