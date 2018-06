abruzzo24ore.tv

: Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio #cronacachieti - MediasetTgcom24 : Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio #cronacachieti - vastowebnews : Nubifragio a Lanciano: danni per 1 milione di euro, attivato il Coc. Le foto - AbruzzoTweets : Nubifragio a Lanciano: stimato un milione di danni - Rete8 -

(Di sabato 23 giugno 2018) Chieti - Dopo iprovocati adaldi ieri sera - stimati in undi, tra pubblico e privato - il sindaco Mario Pupillo, su proposta della funzione tecnica di Protezione Civile del Comune, ingegner Fausto Boccabella, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per l'eccezionale evento meteorologico. Sono state attivate tre funzioni del Coc: tecnica, viabilità, volontariato. Da lunedì si procederà alla valutazione deiper rappresentare al presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso la necessità di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza. Il violento acquazzone ha sollevato auto nei vicoli del centro storico e imprigionato vetture nei sottopassi. Allagati abitazioni e negozi, alcuni dei quali oggi chiusi. "Non registriamoa edifici pubblici e ...