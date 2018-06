Nozze al castello per le star del Trono di Spade | l' abito da sposa fa impazzire i social

MEGHAN MARKLE E HARRY - MATRIMONIO/ Le cucine del Castello già a lavoro : Nozze da 1 - 2 miliardi di euro : MEGHAN MARKLE e il principe HARRY sposi il 19 maggio: Thomas, padre della sposa, non sarà presente all'evento. a causa di un problema di salute. Ma quali sono le vere cause?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:13:00 GMT)

Royal Wedding : nelle cucine del Castello si prepara il menù di Nozze : Il 19 maggio è tremendamente vicino se si deve organizzare un ricevimento reale per 600 invitati. E nelle cucine del Castello di Windsor, che in quersti giorni sono impegnate per gli eventi del The Royal Windsor Horse Show, è già iniziato il lavoro per il giorno più atteso, il matrimonio del Principe Harry e Megan Markle. A sovraintendere la preparazione e dirigere la squadra di cucina, composta da 50 persone, il Royal Chef Mark Flanagan, dal ...