' Non solo ricca E posso farlo' Lady Bonolis finisce ancora nel mirino

“Non solo ricca. E posso farlo”. Sonia Bruganelli finisce ancora nel mirino : Negli ultimi tempi Sonia Bruganelli, alias Lady Bonolis, è spesso finita nel mirino degli utenti che l’accusano di ostentare troppo la sua ricchezza. La moglie del noto conduttore ormai si sarà fatta il callo, perché praticamente non c’è post che non finisca tra le polemiche. E poi, immancabilmente, sui giornali. Tra i ‘casi’ più recenti, ricordiamo le critiche per aver viaggiato su un jet privato con la famiglia, ...

Non solo Aquarius : perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : «Posso fare ciò che voglio - Non ho solo ricchezza» : ... e quando Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis, lui si è schierato dalla parte della moglie: ' Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è ...

Migranti - il soccorso Non è solo un principio umanitario. Ma servono norme specifiche : Quando si tratta di salvare una vita umana in pericolo è necessario intervenire. E subito. Questa è la premessa di qualunque discorso, ma sul tema che impegna l’inizio di questa “calda” estate è necessario riflettere cercando di fare chiarezza su quelle che sono le norme interne e internazionali in gioco. La prima domanda che molti si fanno è se sia legittimo impedire l’approdo delle navi dei Migranti nei nostri porti. Qui in “conflitto” ci sono ...

Vaccini : Fnomceo - Non solo utili ma indispensabili per salute di tutti. : "Come medici, abbiamo l'obbligo morale di far presente quanto la scienza insegna e il Codice deontologico sancisce: l'aderenza alle evidenze scientifiche. Un obbligo che riguarda tutti i medici. Il ...

Calciomercato Inter - Non solo Dembele : sondato William Carvalho dello Sporting : Nainggolan, ma non solo. L'Inter continua a correre sul mercato e, ormai conclusa la trattativa per il centrocampista della Roma, è pronta a piazzare un altro colpo per la mediana. L'obiettivo ...

Lifeline - Salvini : 'Malta apra porto'. La Valletta : 'Solo retorica - Non ci compete' : 'Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo'. Così un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta - replica all'Italia sulla vicenda della ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere Non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

Le verità nascoste / Anticipazioni 22 giugno 2018 : come vedere l'episodio in streaming e Non solo : Le verità nascoste, Anticipazioni del 22 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Dopo essersi trattenuto a lungo, Fernando rivela a Lidia cos'è accaduto quella notte.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Melania Trump e il parka di Zara/ “Non m'importa” : messaggio al marito? Il portavoce : "Solo una giacca..." : Melania Trump e la giacca di Zara: “A me non importa davvero, a te?”. E' polemica sul parka: scritta contro il marito? Le ultime notizie: messaggio su politica migranti del presidente Usa?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:27:00 GMT)

In rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E Non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

