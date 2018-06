NOI CON SALVINI Aderiscono al progetto i consiglieri di Presenzano Corbo e Fatigati

Sebastian Hilger racconta una scena di NOI siamo la marea : “Questa è una scena cruciale del film, è un momento reale sia per il personaggio sia per l’attore”, dice il regista tedesco. Leggi

Formula 1 - GP Francia. Alain Prost a Sky : 'Addio Red Bull? Ora ci concentreremo su di NOI' : "Perdere Red Bull non è negativo, è una situazione normale. Al momento è un cliente, avranno Honda come partner e ci sarà una differenza finanziaria anche importante per loro". Così Alain Prost ha ...

Jalisse - duro sfogo : «Astio contro di NOI». Le parole 21 anni dopo Sanremo : 'Astio contro di noi', i Jalisse di Ora o mai piu` si sfogano dopo 21 anni da Sanremo. Intervista Vinsero il Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole, ma poi sparirono dalle scene. Oggi i ...

Toninelli contro nave Ong : 'Sta in acque libiche e attende migranti. Non venga da NOI. Indago sulla bandiera' : E' la Lifeline intervenuta in soccorso di più di 200 migranti davanti alla Libia. Il ministro delle Infrastrutture annuncia: 'Prima salveremo quelle persone, poi sequestreremo la nave che - dice - ...

Francia-Italia - alta tensione. Macron : 'I populisti crescono come una lebbra vicino NOI' : Replica Di Maio: 'Il presidente francese è offensivo e ipocrita'. Tensione alta in vista del vertice europeo sui migranti. Conte, che aveva minacciato di non andare, dovrebbe esserci. La Merkel ha ...

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a NOI vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

CesenaticoNOIr - Larsson ospite speciale : BOLOGNA, 20 GIU - Lo scrittore svedese Bjorn Larsson, autore di romanzi di avventura e mistero come 'La vera storia del pirata Long John Silver' e 'Il cerchio celtico', sarà l'ospite speciale di '...

“Con NOI devi rigare dritto”. Minacce a Salvini. E arrivano proprio da loro : Non si può certo dire che i primi mesi del governo Conte siano scivolati via in maniera tranquilla. A tenere banco sulle pagine di tutti principali giornali italiani e sui social network nostrani è in particolare lui, Matteo Salvini, finito al centro di accese discussioni prima per la decisione di chiudere i porti dello Stivale di fronte alle navi di diverse Ong con a bordo degli immigrati salvati da naufragi in mare e poi per la proposta ...

“Così NOI gestiamo i clandestini” - parola di Donald Trump. Migliaia di bambini strappati dalle braccia dei genitori e ‘rinchiusi’ al confine : “Scusate, non ce la faccio”. Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d’agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. “Abbiamo una grafica?”, ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente ...

Citroen : 'Ostberg con NOI fino al termine del Mondiale' : Mads Ostberg sostituirà Kris Meeke alla Citroen per il resto della stagione. Lo ha ufficialmente comunicato la Casa francese. Meeke era stato appiedato alla vigilia dell'ultima prova disputata in ...

Migranti - Conte : non vengano tutti da NOI : 17.00 "E'assolutamente impensabile che l'Italia possa farsi carico in questo momento di tutti i Migranti dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei, specie dopo che più volte si è riconosciuto che il nostro Paese è quello più esposto ai flussi migratori". E'la posizione espressa dal premier Conte al colloquio con il presidente del Consiglio europeo Tusk. "Buona discussione in vista del prossimo vertice europeo sulla ...

Famiglie arcobaleno - CitizenGo contro le iscrizioni anagrafiche : “Forzatura della legge”. Il leghista Pillon : “Salvini è con NOI” : Tra contraddizioni, confusione normativa e lo spauracchio agitato (in modo inappropriato) dell’utero in affitto, al Senato le associazioni CitizenGo e Generazione Famiglia hanno lanciato un convegno, su iniziativa del leghista Simone Pillon, per presentare cinque esposti alle Procure in merito alle “iscrizioni anagrafiche di figli nati da “due madri” e “due padri” compiute e politicamente rivendicate dai relativi ...

"Con YouTube Music - una nuova storia d'amore tra NOI e le major" : Intervista a Lyor Cohen, capo globale della Musica del portale di proprietà di Google. "E' un momento straordinario e molti artisti potranno guadagnare bene in questa nuova situazione"

Bergamo - sesso con un alunno di 13 anni. Professoressa di 40 anni agli arresti domiciliari : «Tra NOI c'è amore» : Scandalo a Bergamo. Una Professoressa di 40 anni è ai domiciliari per abusi su un suo alunno minorenne di 14 anni. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. All'epoca dei fatti la vittima ne aveva 13....