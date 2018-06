Nigeria-Argentina | il ‘pizzino’ di Sampaoli | salta la prima testa

Argentina si qualifica agli ottavi se... / Mondiali 2018 - alla Nigeria basta un pari : L'Argentina può ancora qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:51:00 GMT)

ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Mondiali 2018 - vincere con la Nigeria potrebbe non bastare! : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Mondiali 2018 - Lionel Messi ringrazia la Nigeria. L’Argentina può ancora qualificarsi : le possibili combinazioni. L’Albiceleste agli ottavi di finale se… : L’Argentina è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste, dopo essere stata demolita dalla Croazia nel big match di ieri sera, doveva sperare in una vittoria della Nigeria sull’Islanda e così è stato. Lionel Messi e compagni possono ancora sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, si deciderà tutto nell’ultima sfida contro le Super Aquile ma ...

Mondiali Russia 2018 - Nigeria batte 2-0 l’Islanda. Chi festeggia è l’Argentina : La Nigeria batte 2-0 l’Islanda, dimostra che la squadra della Geyser sound non è poi questo grosso ostacolo, ma soprattutto fa un regalo all‘Argentina. Dopo due prestazioni tragiche e un solo punto racimolato in classifica, all’Albiceleste basterà battere proprio gli africani per essere ragionevolmente tranquilla di passare comunque agli ottavi. Grazie alla doppietta di Ahmed Musa, la Nigeria sale infatti a quota 3 punti nel ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina ha la sua… Musa - la Nigeria stende l’Islanda : alla Seleccion adesso basta una vittoria per gli ottavi! : La Nigeria batte l’Islanda nella seconda giornata del Gruppo D e fa un regalo all’Argentina, alla Seleccion adesso basta una vittoria per qualificarsi agli ottavi La Nigeria si impone 2-0 sull’Islanda nella gara valida per il Gruppo D del Mondiale di Russia 2018. I Nigeriani conquistano i primi tre punti grazie alla doppietta di Musa al 49′ e al 75′, che condanna i nordeuropeo a rimanere ad un punto come ...

Mondiali - il punto sul gruppo D : adesso la Nigeria è favorita per il 2° posto dietro la Croazia - all’Argentina serve un miracolo [IPOTESI e TABELLONE] : Lo spettacolo dei Mondiali è tutto nel gruppo D, il “Girone di Ferro” che sta rispettando le aspettative della vigilia: è il gruppo più difficile e rimane tutto aperto con 4 squadre ancora in corsa fino all’ultima giornata. Si deciderà tutto alle ore 20:00 italiane di martedì prossimo, il 26 giugno, quando in contemporanea scenderanno in campo Argentina-Nigeria e Croazia-Islanda. La Croazia è l’unica già qualificata agli ...

ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Mondiali 2018 - sarà Burruchaga a guidare l'assalto alla Nigeria? : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Sampaoli esonerato dall'Argentina?/ Burruchaga potrebbe guidare l'albiceleste contro la Nigeria : Ore complicate nel ritiro dell'Argentina dopo la figuraccia contro la Croazia. I giocatori avrebbero chiesto l'esonero immediato di Sampaoli, al suo posto Jorge Burruchaga(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Clamoroso Argentina - Sampaoli rischia l’esonero prima della gara con la Nigeria : Jorge Sampaoli rischia la panchina già prima della gara contro la Nigeria che potrebbe sancire l’eliminazione dell’Argentina dai Mondiali La clamorosa sconfitta per 3-0 dell’Argentina contro la Croazia, con le chance di qualificarsi agli ottavi di finale del mondiale di Russia ridotte al lumicino, potrebbero portare a un immediato esonero del tecnico Jorge Sampaoli. Secondo la stampa Argentina il ct dell’Albiceleste ...

‘Dramma’ Argentina : “i calciatori hanno chiesto l’esonero di Sampaoli” - nuovo allenatore contro la Nigeria? : Dramma Argentina ai Mondiali in Russia, dopo il deludente esordio contro l’Islanda (solo 1-1), clamorosa debacle contro la Croazia, netto 0-3 che non lascia repliche, adesso la situazione può considerarsi delicatissima per gli uomini di Sampaoli. Secondo le ultime indiscrezioni proprio il Ct è finito nella bufera, secondo quanto riportato da TyC Sport i calciatori avrebbero chiesto l’esonero immediato di Jorge Sampaoli, già dalla ...

Argentina si qualifica agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - risultati contro la Nigeria per passare il girone : L'Argentina può ancora qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: deve però vincere senza se e senza ma, e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:37:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina stecca - la Croazia invece no : Nigeria battuta e primo posto nel girone : L’autogol di Etebo e il rigore di Modric permettono alla Croazia di cominciare con una vittoria il Mondiale di Russia, Nigeria battuta 2-0 Inizia con il piede giusto l’avventura della Croazia ai Mondiali di Russia 2018, gli uomini di Dalic stendono 2-0 la Nigeria e si portano immediatamente in testa al Gruppo D, visto il pari dell’Argentina con l’Islanda. Prestazione solida di Mandzukic e compagni, che non danno scampo ...

Messi sbaglia il rigore - Islanda ferma l’Argentina : è 1-1 Croazia-Nigeria| Diretta 2-0 : Una brutta Albiceleste non batte i nordici al loro debutto mondiale. Dal dischetto clamoroso errore del fuoriclasse argentino (comunque ben poco in partita)

Messi sbaglia il rigore - Islanda ferma l’Argentina : è 1-1 Croazia-Nigeria| Diretta 1-0 : Una brutta Albiceleste non batte i nordici al loro debutto mondiale. Dal dischetto clamoroso errore del fuoriclasse argentino (comunque ben poco in partita)