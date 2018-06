Nicaragua | dopo violenze e repressioni in arrivo missione Onu

Dopo almeno 170 morti - tregua in Nicaragua fra Ortega e l'opposizione : Il governo del Nicaragua e le forze di opposizione hanno concordato una tregua Dopo settimane di violenze che hanno causato la morte di circa 170 persone. Lo riferisce la Bbc online. In base all'accordo sarà istituita una commissione per la verità e sarà consentito l'ingresso nel Paese a investigatori internazionali. I negoziati a Managua sono stati mediati dalla Chiesa cattolica. Le proteste sono scoppiate il 19 aprile ...