Netflix | il capo della comunicazione dice ' negro' | cacciato per razzismo

Dice “negro” durante riunione - capo comunicazione Netflix si dimette : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – Ha usato per due volte la parola “negro” nel corso di riunioni di lavoro. Per questo motivo il capo della comunicazione di , Jonathan Friedland, è stato costretto a dimettersi. Secondo alcune fonti – spiega ‘Hollywood Reporter’ – Friedland ha usato la parola N (ovvero la parola “negro”, così discriminatoria negli Stati Uniti da essere innominabile) in un incontro ...

Netflix - capo della comunicazione usa il termine “negro” durante una riunione : costretto alle dimissioni : Aveva usato il termine “negro” per almeno due volte nel corso di una riunione di lavoro. Per questo Netflix ha costretto alle dimissioni il suo capo della comunicazione. L’uso della parola razzista e discriminatoria è costata il posto di lavoro a Jonathan Fiedland, che ha dato notizia del suo allontanamento. “Lascio Netflix dopo 7 anni. I capi devono essere irreprensibili nel dare l’esempio e purtroppo non sono stato ...

Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista : Il capo della comunicazione di Netflix – Jonathan Friedland – è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista in almeno due occasioni. La notizia del licenziamento è stata data ai dipendenti di Netflix dal CEO della società Reed Hastings con una lettera The post Il capo della comunicazione di Netflix è stato licenziato per aver usato un’espressione razzista appeared first on Il Post.

