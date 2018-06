Nel nome di Sacko | contro tutti gli sfruttatori

Nel nome di Sacko - contro tutti gli sfruttati : Manifestazione a Reggio Calabria per il sindacalista maliano ucciso il 2 giugno scorso, tra slogan e lacrime. I sindacati: "Ci hanno boicottato"

Che nome dai alle tue cisti? Visite gratuite per chi soffre di cisti - noduli e lesioni dolorose Nella zona inguinale o ascellare : Mercoledì 27 giugno a Sassari la nuova tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’Idrosadenite suppurativa (HS), denominata“Che nome dai alle tue cisti?”, che promuove Visite dermatologiche gratuite su prenotazione. “Che nome dai alle tue cisti?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di ...