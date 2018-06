Napoli | giù con l' auto dal Belvedere di Via Posillipo | volo di 21 metri per 4 giovani

Ventidue tifosi del Napoli a giudizio : avevano occupato a Udine posti dei bambini : Un gruppo di 22 tifosi del Napoli, tutti campani, sono stati rinviati oggi a giudizio dal gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba dopo aver fatto irruzione in un settore della Tribuna ...

Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno : Riguardano il trasporto pubblico di GTT a Torino e quello di ANM e EAV a Napoli The post Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Scaletta dei concerti di Noel Gallagher a Napoli - Roma e Milano dal 21 giugno : biglietti in prevendita : Continua il 21, 22 e 23 giugno la tranche italiana di concerti di Noel Gallagher a Napoli, Roma e Milano: l'ex Oasis con la sua band è approdato in Italia il 19 giugno con un concerto al Teatro Antico di Taormina con lo Stranded on the Earth World Tour, che fa seguito alla pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon? uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records. I Noel Gallagher's High Flying Birds, questo il nome completo ...

LOGISTICA MILITARE E INDUSTRIA - MOTORE DEL SISTEMA PAESE Convegno all'Università "Federico II" - Napoli 20 " 21 giugno 2018 : ... ricercando anche ogni possibile sinergia con le altre Forze Armate e il mondo INDUSTRIAle della Difesa, nell'ottica di una maggiore integrazione, economicità, dinamicità, ed efficacia. Un ...

Napoli - auto giù dal ponte del traghetto uccide un passeggero : alla guida un poliziotto : È un agente della polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una donna.

Calciomercato Napoli - Lobotka : 'In contatto da tanto tempo - mi piacerebbe andare lì. Entro giugno sapremo' : Prima i sondaggi, poi l'interesse concreto. In cima alla lista dei possibili rinforzi per il cEntrocampo del Napoli del nuovo allenatore Carlo Ancelotti c'è Stanislav Lobotka. Un profilo che piace ...

Napoli : Giuntoli - missione in Russia da Ancelotti per sbloccare le trattative : Se Maometto non va alla montagna... il mercato del Napoli come un vecchio adagio popolare: fin qui Carlo Ancelotti non si è mai visto in città, ha firmato il contratto a Roma e poi è andato in vacanza ...

Audio e testo di Giungla di Lele - il ritorno discografico con il nuovo singolo dedicato a Napoli : Giungla di Lele è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e già disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. A più di un anno di distanza dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lele torna in radio e sul mercato discografico con un nuovo progetto: Giungla di Lele è un brano scritto dal cantante stesso e prodotto dal noto Michele ...

Napoli - gli occhi di Giuntoli sul Mondiale : Il ds campano osserverà con attenzione due profili impegnati nella rassegna iridata: il portiere francese Areola e il mediano tedesco Rudy

Elisa in concerto a Napoli a giugno - live gratuito con Cosmo e Marracash più una sorpresa per Aperol Happy Together Live : Speciale appuntamento gratuito con Elisa in concerto a Napoli il 30 giugno: la cantautrice di Monfalcone, appena tornata in radio col nuovo singolo Will We Be Strangers che anticipa il nuovo album di inediti, salirà sul palco dell'Aperol Happy Together Live per uno speciale show all'aperto in una cornice d'eccezione, il Lungomare Caracciolo. L'appuntamento con Elisa in concerto a Napoli è a partire dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno, quando ...

Morto Filippo Beatrice - procuratore aggiunto di Napoli : fu il pm di calciopoli : Dopo una lunga e grave malattia è deceduto stamattina in ospedale il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli Filippo Beatrice , coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. ...

Napoli - Giuntoli ha scelto l'erede di Hamsik : 'Voglio Fabian Ruiz' : Come riporta il Corriere dello Sport , a fine maggio Giuntoli ha incontrato gli agenti dello spagnolo , a cui - forte anche dell'approvazione di Ancelotti - ha lasciato un messaggio chiaro: ' Voglio ...