Napoli Ali Chahrour in scena al Teatro Trianon Viviani

Napoli - giovane maliano ferito dopo il lavoro : “Mi sparavano e ridevano. Nuovo Governo alimenta clima di intolleranza” : “Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ridere e sono andati via”. Konate Bouyagui, maliano, 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, ripercorre l’aggressione che ha subito a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. È il secondo episodio del genere in Campania, ...

Allarme vacanze - gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, per l’abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “Allarme vacanze” quello lanciato dai medici di medicina generale della Fimmg Napoli, preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...

Fabian Ruiz è a Napoli/ “Sono un calciatore azzurro - manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni : Fabian Ruiz è a Napoli, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:18:00 GMT)

“Abbiamo ceduto Fabian Ruiz” - l’annuncio del tecnico del Betis : il Napoli pronto ad ufficializzare il colpo : Fabian Ruiz in procinto di firmare con il Napoli, il Betis Siviglia ha di fatto annunciato l’addio del centrocampista per bocca del tecnico Setien “Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Parole e musica dell’allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién, rilasciate ad un programma ...

Terry Riley - unica data in Italia : in concerto a Napoli con il figlio Gyan : In esclusiva nazionale nel settecentesco cortile di Casa Morra , Terry Riley si esibirà al pianoforte e synth con il figlio Gyan alla chitarra. Questo evento è ovviamente organizzato dalla Fondazione ...

Napoli - abusi sessuali su bambina di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...

Napoli Velata : una città avvolta nel misticismo - un Özpetek ammaliante e surrealista : Obbligandoci a capire la fugacità della nostra esistenza in questo mondo, in questo eterno svago di vita e morte che ci lascia sempre in bilico. Come spesso è capitato nella sua cinematografia, il ...

Napoli - Fico : per la città no leggi speciali ma attenzione speciale : A Napoli, sul fronte della sicurezza, "non servono leggi speciali ma un'attenzione speciale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato nel capoluogo campano a margine di un ...

Napoli - organici ospedalieri all'osso : attesa record per gli interventi : 'Vorrei ma non posso perché siamo ridotti all'osso'. Torna a risuonare, tra dirigenti medici, corsie ospedaliere e direzioni sanitarie, lo slogan coniato a dicembre dai camici bianchi che denunciarono ...

Salute - 1 milione di italiani con scompenso cardiaco : a Napoli la prevenzione in piazza : Lo scompenso cardiaco è una patologia grave e invalidante che interessa quasi 1 milione di italiani causando circa 190 mila ricoveri ogni anno e compromettendo pesantemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti. È una malattia particolarmente subdola: spesso il paziente dopo un primo ricovero torna a casa e, passato l’episodio acuto, si sente ‘come prima’ ed inizia a trascurare la propria condizione facendosi ...