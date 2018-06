Muore in un grave incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci

Coppia si schianta in auto : 34enne Muore - fidanzata grave in ospedale : Tragedia sulla 379 durante la notte nei pressi di Costa Merlata, ad Ostuni , in provincia di Brindisi. A perdere la vita un 34enne della Città bianca, in auto con la fidanzata, ora ricoverata in gravi ...

Tragica escursione in Agordino : cade e Muore in parete - grave l'amico : AGORDO , Belluno, - Dramma sulle montagne dell' Agordino in territorio di Taibon . Nel primo pomeriggio di oggi due escursionisti sono caduti da una parete di roccia: uno è morto sul colpo, l'altro è ...

Arezzo - scontro tra due auto : Muore 90enne - grave una 78enne : Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada regionale 71 a Santa Mama, nel comune di Subbiano in Toscana. Nello scontro tra due auto è morta una anziana donna di novanta anni mentre un'altra signora è rimasta ferita gravemente. Ferito, ma in maniera meno grave, anche un uomo. Entrambi sono in ospedale.

Francesca Muore a 24 anni - il papà finisce la tesi e ne fa un libro : Francesca Pirozzi è morta nell'agosto 2016. Aveva solo 24 anni e, come tutte le sue coetanee, aveva tanti sogni e tanta voglia di vivere. Un tumore, il linfoma di Hodgkin, però, le ha portato via tutto. Francesca frequentava l'universita' ed era prossima alla laurea: nonostante fosse costretta a lunghi ricoveri in ospedale [VIDEO], aveva gia' iniziato a scrivere la tesi, ma non è riuscita a terminare il suo progetto. Il padre Marco, allora, per

Torino - scooter contro un'auto : Muore un ragazzo di 15 anni - grave un coetaneo : Un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale a Roletto. Il giovane era in sella al suo scooter in compagnia di un amico suo coetaneo, che è rimasto ferito. Lo scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro una Peugeot 208. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri.

Cade aereo da turismo in Trentino : Muore pilota - ferita gravemente allieva

Precipita aereo : Muore il pilota - è grave l'allieva : Un pilota morto e la sua allieva gravemente ferita. È il bilancio del tragico schianto di un aereo biposto da turismo 'Cessna' avvenuto ieri mattina in Trentino. L'incidente si è verificato attorno ...

Governo M5S-Lega Muore prima di nascere - Mattarella dà l'incarico a Cottarelli Video : Domenica infuocata dopo la convocazione dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte che, alla fine del colloquio con Mattarella, ha sciolto negativamente la riserva per via del veto del Capo dello Stato a Savona come ministro dell'Economia. Il Presidente ha poi convocato Cottarelli per la formazione di un Governo tecnico neutrale. Reato d'opinione Dopo quattro giorni dalla nomina di Conte [Video], terminano le possibilita' della nascita del

Grave incidente stradale tra un'automobile e una moto : Muore un centauro di 52 anni : Approfondimenti incidente mortale a Teolo: esce di strada con la sua motocicletta, muore 53enne 20 maggio 2018 incidente stradale mortale domenica a Este dove all'angolo tra via Attesta e via Principe ...

Calciatore Muore di infarto e lascia un figlio con una rarissima e grave malattia al cuore : Un ex campione di calcio di Singapore è morto di attacco cardiaco alcuni giorni fa. lascia un figlio con una gravissima e rara malattia al cuore.

Donna 88enne Muore e lascia una fortuna in eredità a Berlusconi? Video : La vicenda è stata resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari con una nota. Anna C., una signora aquilana 88enne che in passato ha lavorato presso la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto testamento lasciando in eredita' al leader della coalizione di centrodestra Silvio Berlusconi tutti i suoi averi. Si tratta di una fortuna da ben 3 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto. Non si tratta di un gesto dettato

Si schianta in auto contro un muro : Roberto Muore a 19 anni - grave la fidanzata : Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto a Velletri (Roma) dopo uno tragico incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Vecchia di Napoli. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 insieme alla fidanzata di 16 anni...

Tragico frontale tra due scooter sulla Valsugana Muore un motociclista - grave il secondo Strada chiusa da Levico a San Cristoforo