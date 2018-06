Motorsport – Il Misano World Circuit fa il pieno | sette gare in programma per domani

sportfair

: Axcil Jeffries il più rapido sotto il diluvio nelle Libere di Misano - CH_Motorsport : Axcil Jeffries il più rapido sotto il diluvio nelle Libere di Misano - MotorMediaIT : Lo speciale sul pilota Enrico Fulgenzi (Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche Latina) alla quarta tappa della P… - GiovannaFontan7 : RT @ExperisAcademy: Pronti per il muretto? Con un fantastico weekend al Misano World Circuit proseguono le esperienze in pista per i corsis… -

(Di sabato 23 giugno 2018)saranno leche andranno in scenaalneldel Blancpain series: in anteprima assoluta in pista anche le Smart elettricheinal Blancpain GT Series per chiudere un weekend spettacolare a. In gara tutti i grandi brand delle fuoriserie: Aston Martin, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Audi, Jaguar, Mercedes, Bentley, BMW, Mc Laren.anche l’attesissimo debutto assoluto in pista (Race 1 alle 9.20, Race 2 alle 16.40) per la Smart EQ Fortwo e-Cup, ma nel corso della giornata tutte le categorie presenti al weekend scenderanno in pista fino all’ultima gara prevista alle 17.30. “Siamo entusiasti di essere tornati aper la quarta stagione consecutiva – commenta Stephane Ratel, fondatore e CEO di SROs Group – per un altro emozionante weekend di, in una ...