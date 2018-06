Motorola Moto G6 Plus | caratteristiche premium ad un prezzo contenuto

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e migliora le doppie fotocamere : Motorola rilascia un importante aggiornamento dell'app Fotocamera Moto 2 per Motorola Moto Z3 Play, Moto X4, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G5S Plus e Moto Z2 Force: molte nuove funzionalità e miglioramenti all'interfaccia. L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e migliora le doppie fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Lenovo potrebbe avere in progetto il lancio anche di uno smartphone Motorola che rientri nella piattaforma Android Go. Ecco cosa sappiamo al momento

Motorola Moto Z3 Play si prepara al debutto in Italia. Arriverà nel nostro Paese alla fine del mese di giugno, inizio luglio al massimo, al prezzo di 499 euro con Battery Moto Mod incluso.

Gli Smartphone in offerta per oggi 12 giugno sono: Honor 10, Motorola Moto G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Abbiamo provato Motorola Moto G6 Plus, un vero mostro del rapporto qualità/prezzo, uno smartphone eccellente sotto i 300 Euro a cui dovete dare una chance anche se non ne avete mai sentito parlare. L'occasione buona per farlo è seguire la nostra video Recensione.

Dopo sei mesi di smartphone interessanti ma sostanzialmente basati sugli stessi concetti (e a volte su design indistinguibili uno dall'altro) Finalmente arriva qualcosa di diverso. Nelle ultime ore infatti Motorola e Tcl hanno presentato al mondo BlackBerry Key2 e Motorola Moto Z3 Play, due dispositivi che puntano su caratteristiche originali o per lo meno peculiari: una tastiera fisica e una struttura modulare. Non che incarnanino idee ...

Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata.

Motorola non molla il progetto di smartphone modulare e lancia il nuovo Motorola Moto Z3 Play, la terza generazione del suo telefono di fascia medio-alta che conta sul sostegno dei Moto Mods. Rispetto al Moto Z2 Play, che è stato uno dei migliori smartphone per rapporto tra qualità e prezzo, la nuova generazione dice addio a bordi e cornici per passare ad un design a tutto schermo – simile a quello già visto sulla linea Moto G6 – e ...

Motorola ha annunciato l'arrivo del primo modello della terza generazione di smartphone Android modulari Moto Z, il Moto Z3 Play. Vedendo il produttore restare fedele alle promesse fatte ormai 2 anni fa, il nuovo dispositivo di Motorola rimane compatibile con l'intero ecosistema di MotoMods lanciati a partire dal 2016, come la stampante fotografica Polaroid InstaShare, il proiettore tascabile, il modulo fotografico Hasselblad ...

Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d'ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l'acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]

Motorola ha annunciato oggi, in Brasile, il nuovo medio gamma Motorola Moto Z3 Play, con schermo 18:9, niente notch, intelligenza artificiale e un prezzo non proprio aggressivo.

Dopo le prime indiscrezioni relative a una immagine stampa trapelata poche settimane fa torniamo a parlare di Motorola One Power, quello che dovrebbe essere […]

Motorola Moto Z3 appare in un render "ufficiale", ed è identico a Motorola Moto Z3 Play: Ecco i due smartphone della serie Moto Z che dovrebbero venir presentati tra poco.

Il Motorola Moto G5S Plus e il nuovissimo LG V35 ThinQ ora supportano Google ARCore, la piattaforma per applicazioni di realtà aumentata su Android