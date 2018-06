Morto Dick Leitsch | pioniere ed eroe movimento gay

Michael Dickins Ford Morto - addio al due volte premio Oscar per le scenografie de I predatori dell’Arca perduta e di Titanic : Due premi Oscar per due film entrati nella storia del cinema contemporaneo. Che oggi dice addio allo scenografo cinematografico britannico Michael Dickins Ford, due volte vincitore della statuetta dell’Academy. Ford è morto giovedì scorso all’età di 90 anni. Collaboratore sul set di Steven Spielberg, Ford ottenne il suo primo Oscar per la miglior scenografia per il film I predatori dell’Arca perduta (1981), capitolo iniziale della saga di ...