Morti lavoro | a Milano iniziativa UGL | 1029 sagome a Piazza Duomo

Morti sul lavoro - silenzio di Stato : Resana, Treviso: un uomo di 46 anni, Umberto Simioni, è precipitato dal tetto di un capannone...

Morti sul lavoro : già 300 dall'inizio del 2018 - +9 - 2% rispetto al 2017 : L'ultimo incidente è avvenuto la sera del 13 giugno, nello stabilimento Ficantieri di Sestri Ponente, a Genova. Un operaio è caduto da un'altezza di 20 metri, morendo sul colpo . Salvatore Lombardo, ...

Spaventoso incidente all'alba - auto in fiamme : tre Morti mentre andavano al lavoro : Scenario drammatico quello si è parato davanti ai soccorritori intervenuti lunedì mattina sulla via nuova Flaminia a...

Ucraina - ucciso giornalista russo anti Putin/ Lavoro pericoloso in Russia : oltre duecento le Morti sospette : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko: si era trasferito in Ucraina dopo "esilio" anti Putin. Mosca, "già ci accusano senza indagini". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:52:00 GMT)

Lavoro : 212 Morti bianche nei primi 3 mesi dell'anno : Il numero degli incidenti mortali ha ripreso a crescere. Ai dati ufficiali dell'Inail bisogna aggiungere quelli sconosciuti che riguardano i lavoratori non iscritti alla previdenza, precari, in nero, ...

Tivoli - 2 gemelli si gettano da cavalcavia dell’A24/ Morti sul colpo i due 56enni : gli inquirenti al lavoro : Tivoli, 2 gemelli si gettano da cavalcavia dell’A24. Morti sul colpo i due 56enni: gli inquirenti al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto, e capire il perchè di questo folle gesto(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:24:00 GMT)

Leu : Fratoianni - troppo timidi dopo voto - 17/6 in piazza contro Morti su lavoro : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Se Liberi e Uguali vuole uscire da questa condizione di silenzio e timidezze dal 4 marzo in poi deve smettere di commentare la politica e cominciare a farla”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dal palco dell’assemblea nazionale di Liberi e Uguali in corso a Roma. ‘Se vogliamo dare un senso a questa nostra impresa basta parlare di politica, bisogna ...

Incidenti sul lavoro : due operai Morti : 23.02 Un operaio è stato trovato morto in una ditta di prodotti farmaceutici a Lonigo (Vicenza). Sembra un incidente di lavoro, secondo i carabinieri. L'uomo, 36 anni, avrebbe indossato la mascherina collegata all'impianto di azoto invece che a quella di ossigeno, rimanendo avvelenato. Mentre un altro operaio è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola di Bibbiena (Arezzo). L'uomo,44enne, è stato immediatamente portato in ospedale, ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta Morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova (2) : (AdnKronos) - Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdì scorso è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta Morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

Tredicimila Morti sul lavoro in dieci anni - una strage di cui il contratto di governo non si occupa : Non c'è molto da girarci intorno. I numeri di morti e infortuni sul lavoro ci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000 morti nel 2017 e oltre 220 morti nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 10 anni 13mila morti. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo ...

Morti sul lavoro - dopo l’ultimo incidente a Taranto - oggi anche l’Ilva di Genova si ferma : dopo la morte ieri di un operaio nello stabilimento di Taranto: è il secondo sciopero in pochi giorni in Liguria per casi di incidenti sul lavoro

Morti lavoro - Camusso : superato il limite : 11.25 "Si è superato qualsiasi limite di sopportazione è una strage continua. La parola emergenza nazionale ormai è riduttiva rispetto a quanto sta avvenendo". Lo ha detto la segretaria generale della Cgil,Camusso,a margine dell'assemblea dei pensionati dello Spi Cgil a proposito dell'infortunio mortale avvenuto oggi a Taranto nel quale ha perso la vita un operaio di un'azienda dell' indotto dell'Ilva. "C'è bisogno - ha concluso - che il ...