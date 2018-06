“Morbo di Keystone” | la nuova malattia trasmessa dalle zanzare I sintomi e come

caffeinamagazine

(Di sabato 23 giugno 2018) Lepurtroppo trasmettono delle malattie anche piuttosto serie e per questo motivo bisogna stare particolarmente attenti cercando di proteggerti più possibile. La puntura di una particolare specie di zanzara provocherebbe gli stessidi una encefalite. Ci sono voluti due anni di studi per giungere a tale risultato. Le ricerche, infatti, sono cominciate nel 2016, dopo che un sedicenne della Florida è stato ricoverato in ospedale perché spossato da febbre alta e forti dolori alla testa. Il caso – Nel bel mezzo dell’epidemia da virus Zika in Florida e nei Caraibi, un ragazzo di 16 anni residente nella Florida centro-settentrionale si presenta in una clinica con febbre e rush cutaneo. Data l’emergenza sanitaria in corso, subito vengono raccolti campioni biologici per accertare l’identità del patogeno responsabile, ma le cose si dimostrano più complicate del ...