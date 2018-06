Monza - il bar è troppo rumoroso : vicini lanciano candeggina dalla finestra sui clienti : Due donne incinte e altri clienti di un bar di Muggiò , Monza, sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ...

Monza - uomo barricato a pronto soccorso : 21.16 Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina, tenendo in mano un accendino. Da quanto si apprende con lui ci sarebbero medici e infermieri. Il dirigente del Commissariato di Monza sta trattando per convincerlo a consegnare l'accendino. L'uomo, sarebbe compagno o l'ex di una donna che lavora come inserviente al San Gerardo, e si sarebbe reso protagonista altre volte, non in ...

Per una decina di minuti ha tenuto in scacco medici e infermieri. All'origine della protesta la separazione della moglie

Calciomercato Monza - preso Barba dal Pescara : Monza - Il Monza ha annunciato l'arrivo del centrocampista Gianluca Barba . Classe 1995, Barba proviene dal Pescara ma nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Pro Piacenza. Il ...

Rubarono quadri di Rubens e Renoir a Monza : 5 arresti : I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno arrestato cinque persone che sarebbero coinvolte nel furto di due quadri avvenuto il 20 aprile 2017. Si tratta di un dipinto di Peter Paul Rubens e uno di Pierre Auguste Renoir, per un valore totale di 26 milioni di euro.I quadri sono stati sottratti a un mercante d'arte a Monza. Ora dei cinque arrestati, tre sono stati portati direttamente in carcere, mentre gli altri due sono ai ...

Monza - rubarono un Rubens e un Renoir : arrestate cinque persone - : Il colpo era stato messo a segno nell'aprile del 2017 ai danni di un mercante d'arte. Il valore delle opere, non ancora rintracciate, è di 26 milioni di euro

Rubarono un Rubens e un Renoir - carabinieri di Monza arrestano cinque persone : I quadri del valore di circa 26 milioni di euro erano stati rubati nell'aprile 2017 a un mercante d'arte a Monza

Sorpreso a rubare creme per il viso all'Esselunga di Monza : lissonese denunciato : Un 37enne di Lissone è stato denunciato dalla polizia di Monza dopo essere stato Sorpreso dal personale di vigilanza a rubare alcune costose creme per il viso dagli scaffali del supermercato Esselunga ...