Monte Rosa Skymarathon | vincono Franco Collè e William Boffelli - Il video

Caporalato - le vigne pieMontesi come Rosarno : sgominata una banda che sfruttava 50 braccianti : Sessanta carabinieri del comando provinciale di Alessandria, con venti colleghi del reggimento 'Piemonte' di Moncalieri, a supporto degli ispettori del lavoro, hanno smascherato una banda di 'caporali'...

Pantani e il cielo rosa di Montecampione : C'è una faccia che sbuffa, si contorce in smorfie, in sospiri. Ce n'è un'altra che invece è sempre uguale, immobile, impassibile. C'è un uomo del mare che in montagna sembra esserci nato e un uomo di fiume e di steppa che salita o pianura è lo stesso, va forte ovunque. Ci sono due nomi e cognomi che

F1 – Totti a Montecarlo ‘manca’ il congiuntivo - la disastrosa intervista di Francesco [VIDEO] : Francesco Totti che gaffe, l’ex calciatore a Montecarlo per il Gp di Monaco di Formula Uno sbaglia un clamoroso congiuntivo durante un’intervista Francesco Totti è apparso a Montecarlo in occasione del Gp di Monaco. L’ex calciatore della Roma, accanto alla moglie Ilary Blasi, ha assistito al Gp di Monaco deliziandosi con lo spettacolo della Formula Uno. L’ex giallorosso è stato però intercettato dalla giornalista Federica ...

Giro d'Italia - Froome conquista il Monte Zoncolan : Yates resiste in maglia rosa : Chris Froome della Sky con un attacco partito a 4,5 chilometri dal traguardo ha conquistato il monte Zoncolan. Al secondo posto la maglia rosa Simon Yates della Mitchelton Schott che fino all'ultimo ...

Il Rosario itinerante a ChiaraMonte Gulfi : Nell'ambito della festa della Madonna delle Grazie a Chiaramonte Gulfi si è svolto il Rosario itinerante. Ancora ricco il calendario di eventi

Monte Rosa - alpinista 17enne precipita in un crepaccio : morto sotto gli occhi del padre : Un adolescente giapponese è morto cadendo in un crepaccio profondo 12 metri sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa. Il giovane, residente nel Canton Zurigo in Svizzera, era partito da Zermatt in compagnia del padre: i due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza.Continua a leggere

Monte Rosa : sospese le ricerche dell’escursionista russa : sospese le ricerche dell’escursionista russa scomparsa lo scorso 28 aprile sul Monte Rosa: ieri l’ultimo tentativo, durante il quale gli uomini del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza di Breuil Cervinia hanno perlustrato a piedi e con l’elicottero un’area molto vasta nella zona del Colle del Lys. La donna aveva raggiunto il rifugio Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine, e durante la discesa ...

Escursionista russa dispersa sul massiccio del Monte Rosa : ancora nessuna traccia : Riprese ieri le ricerche dell’Escursionista russa dispersa dal 28 aprile sul versante sud del massiccio del Monte Rosa. Due alpinisti tedeschi avevano segnalato di aver avvistato un corpo senza vita di una donna con le ciaspole alla base del colle del Lys: i soccorritori del Soccorso alpino valdostano e di Alagna, della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna sono stati trasportati in elicottero sul posto ma le operazioni, senza esito, ...