Monsignore condannato per pedopornografia

(Di sabato 23 giugno 2018) 23 giugno 2018 - È arrivata oggi, dopo un processo di una manciata di ore, la condanna per monsignor Carlo Alberto Capella, a processo in Vaticano per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Il Tribunale Vaticano ha deciso oggi di condannare l'uomo a 5 anni di carcere e al pagamento di una multa di 5mila euro, meno di quanto chiesto per l'ex diplomatico dal Promotore di Giustizia, che suggeriva una multa da 10mila euro e una condanna a 5 anni e 9 mesi di carcere.Capella è stato riconosciuto colpevole dei reati che gli venivano contestati e l'uomo è statoanche al pagamento delle spese processuali.: rinviato a giudizio monsignor Carlo Alberto CapellaMonsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della nunziatura di Washington è stato rinviato a giudizio per. L’ex funzionario della nunziatura di Washington è stato ...