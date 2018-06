Monica Cirinnà contro Salvini | “Questa è la sua scorta Ma non voleva risparmiare?”

La "vendetta" di Lorenzo Fontana : blocca Monica Cirinnà su Twitter : L'esponente del Partito Democratico Monica Cirinnà aveva accolto in Aula il ministro con una maglietta a favore delle famiglie arcobaleno: un modo per protestare nei confronti delle sue affermazioni ("le famiglie gay non esistono"). E per tutta risposta il leghista la blocca su Twitter

Monica Cirinnà - "Governo non si occuperà dei diritti"/ Famiglie Arcobaleno - "Ministro Fontana è contro tutto" : Monica Cirinnà, "Governo non si occuperà dei diritti": la senatrice manifesta preoccupazione per il programma M5s-Lega e i commenti del ministro Lorenzo Fontana(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:35:00 GMT)

In Senato con la maglietta "Famiglie Arcobaleno" : il benvenuto di Monica Cirinnà al ministro Fontana : Lei è la senatrice del Partito Democratico a cui si deve l'approvazione della legge sulle Unione Civili. Lui il neo-ministro della famiglia e della disabilità, travolto dalle polemiche dopo aver detto che le famiglie arcobaleno "non esistono". Nel giorno della fiducia al nuovo governo Conte Monica Cirinnà dà il benvenuto, a modo suo, al leghista Lorenzo Fontana, presentandosi in Senato con una maglietta ...

Monica Cirinnà : «Ministro Fontana - che cos’è la normalità? Non faccia ripiombare questo Paese nel buio» : «Le famiglie arcobaleno non esistono». A poche ore dalla sua nomina a ministro della Famiglia e della Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana ha colpito la comunità omosessuale e le famiglie omogenitoriali negandone l’esistenza. Poi in una lettera al Tempo ha rilanciato: «Sono cristiano. Oggi è eroico battersi per la normalità». Il commento della senatrice dem Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili «Ministro ...