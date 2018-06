Mondo della musica in lutto | è morto il leggendario musicista Aveva 54 anni

Marocco : al via a Fez il 24esimo festival della musica sacra del Mondo : Rabat, 23 giu 09:15 - , Agenzia Nova, - La principessa marocchina Lalla Hasna ha presieduto ieri sera a Fez, nel nord del Marocco, la cerimonia di apertura del 24 ° festival di... , Res,

Alexander Dugin : L'Italia è l'inizio della grande rivoluzione populista che cambierà il Mondo : E sono idee piuttosto chiare, in paricolare in geopolitica: 'per l'Europa questo è il momento migliore' perché 'oggi ha la possibilità di ritrovare la sua sovranità, il suo ruolo del mondo'. Può ...

Chirurgia : calabrese il primo ortopedico al Mondo a usare particolare tecnica per una rara patologia della mano : È calabrese il primo chirurgo ortopedico al mondo ad aver utilizzato una particolare tecnica chirurgica per il trattamento di una rara patologia della mano, nota come necrosi dell’osso capitato. Si chiama Patrizio Leone ed è originario di Mandatoriccio, comune del basso Jonio cosentino, e da diversi anni lavora presso l’ospedale Bolognini dell’Asst Bergamo Est di Seriate (BG). Una grande esperienza alle spalle, nonostante la ...

Spazio - 20 anni di Copernicus : il più grande fornitore di dati di osservazione della Terra al Mondo in piena attività : Questa settimana segna i 20 anni dalla firma del Manifesto che diede origine al programma ambientale europeo Copernicus. Con sette satelliti della famiglia Sentinel già in orbita, che forniscono terabyte di dati ogni giorno, Copernicus è il più grande fornitore di dati di osservazione della Terra al mondo. Per celebrare questa pietra miliare dei 20 anni, riflettere sui risultati del programma e per guardare al futuro, Commissari dellUnione ...

L’Islanda si laurea Campione del Mondo della connettività : L’esperienza di navigazione gioca un ruolo fondamentale per ogni fan che ha il desiderio di assistere, anche in mobilità, alle gesta dei propri beniamini in campo durante le partite di un mondiale di calcio. Partendo da questo assunto, Ericsson ha analizzato i dati relativi alle prestazioni della rete mobile dei 32 paesi partecipanti ai mondiali di calcio in Russia e ha simulato un torneo della connettività. Prendendo in esame i dati di ...

Mondiali in Russia : l’Islanda si laurea Campione del Mondo della connettività : L’esperienza di navigazione gioca un ruolo fondamentale per ogni fan che ha il desiderio di assistere, anche in mobilità, alle gesta dei propri beniamini in campo durante le partite di un mondiale di calcio. Partendo da questo assunto, Ericsson ha analizzato i dati relativi alle prestazioni della rete mobile dei 32 paesi partecipanti ai Mondiali di calcio in Russia e ha simulato un torneo della connettività. Prendendo in esame i dati di ...

Onu : peggioramento della fame nel Mondo : Secondo il Rapporto, dopo un lungo periodo di allentamento, negli ultimi anni il problema della fame nel mondo è peggiorato.

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del Mondo creando anche qualche polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

Canada - il Parlamento ha approvato la legalizzazione della marijuana : è il secondo Paese al Mondo (il primo del G7) : Da metà settembre i cittadini canadesi potranno comprare e consumare legalmente la cannabis per uso ricreativo. Lo ha deciso il Parlamento dello Stato nordamericano: il Senato che ha approvato il Cannabis Act con 52 voti a favore, 29 contrari e due astenuti. Il Canada diventa così il secondo Paese al mondo dopo l’Uruguay a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. E’ il primo tra i Paesi appartenenti al G7. Una mossa ...

Saverio RaiMondo è il nerd totale della comicità italiana : Torniamo a parlare di pubblico, perché ho una sensazione particolare quando vado agli spettacoli in Italia. Credo che ci siano troppi applausi e poche risate, e questo per uno stand-up comedian può ...

I Chupa Chups compiono 60 anni : la storia della caramella col bastoncino più famosa al Mondo : In 60 anni i Chupa Chups hanno fatto breccia nel cuore di milioni di bambini e adulti, conquistando un mercato di 103 paesi. Il loro segreto? Secondo il Direttore Commerciale della multinazionale italiana Perfetti Van Melle, sicuramente la forma della caramella col bastoncino e il modo particolare di consumarlo “senza dimenticare la continua capacità di essere all’avanguardia”.Continua a leggere

Mondiali 2018 Russia - per Mosca nella vasca : l'ennesima pazzia della Coppa del Mondo. IL VIDEO : Volti dipinti, bandiere, cappelli eccentrici, tifo sfegatato e tanto tanto calore, negli stadi come per le strade delle città che ospitano le partite della Coppa del Mondo. Una delle immagini più ...

XXXTentacion morto a soli 20 anni : gli omaggi del Mondo della musica : Gli omaggi giunti dal mondo della musica sono tantissimi. Con due album in studio e diversi singoli, XXXTentacion aveva saputo conquistarsi la credibilità e il rispetto della scena musicale ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi della Coppa del Mondo in Tv e Streaming : oggi la chiusura del primo turno del Girone H con Colombia e Giappone, Polonia e Senegal. Parte il secondo turno del Girone A con la sfida tra Russia ed Egitto.