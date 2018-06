: Mondiali, buona anche la seconda per il Messico: Corea KO e primo posto nel Gruppo F - - FcInter1908it : Mondiali, buona anche la seconda per il Messico: Corea KO e primo posto nel Gruppo F - - insideromacom : Il #Messico vince per 2-0 sulla #CoreadelSud e si porta in testa al Gruppo F #Mondiali #Russia2018 - CyberNewsH24 : #Mondiali,gruppo F:Sud Corea-Messico 1-2 -

Percorso netto per il sorprendente, che dopo la Germania stende anche la Sud(2-1): ottavi ad un passo. A Rostov buon avvio degli asiatici, pericolosi con Lee (fondamentale Lozano in ripiegamento),Son (murato due volte) e Ki (Ochoa alza il colpo di testa). Al 26' però Tricolor avanti: mani di Jang su incursione Guardado, è rigore netto, Vela esegue. Due grandi voli di Jo evitano il peggio su Layun e Guardado, ma al 66' il raddoppio si materializza in contropiede con Hernandez. Son accorcia al 93':troppo tardi.Sudeliminata(Di sabato 23 giugno 2018)