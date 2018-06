Mondiali | Svizzera | polemiche per l' esultanza di Xhaka e Shaqiri

Mondiali Russia 2018 – Djokovic sfida Federer e Wawrinka : il risultato di Serbia-Svizzera però è una beffa! [FOTO] : Novak Djokovic ha sfidato Roger Federer e Stan Wawrinka in vista di Serbia-Svizzera dei Mondiali di Russia 2018: il finale di partita è stato davvero amaro per il tennista di Belgrado I Mondiali di Russia 2018 sono una competizione che coinvolge anche atleti appartenenti ad altri sport. Nel tennis ad esempio, sono diversi gli atleti che più volte hanno manifestato la loro passione per il mondo del pallone. Novak Djokovic ad esempio, ha postato ...

Mondiali shock - la Serbia fa ricorso contro la Svizzera per l’esultanza di Xhaka e Shaqiri : terremoto sui Balcani - verso sanzioni FIFA : 1/6 ...

Mondiali - il Ct della Svizzera : “la politica stia fuori da sport” : “E’ chiaro che nel momento del gol un calciatore sente emozioni particolari. Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio”. Così, nel dopopartita di Serbia-Svizzera, il ct elvetico Vladimir Petkovic, bosniaco di origini croate naturalizzato svizzero, risponde alla domanda sui gesti di esultanza di Xhaka e Shaqiri, e il loro gesto dell’aquila. In passato Petkovic ha fatto anche il volontario alla ...

Video/ Serbia-Svizzera - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone E - : Video Serbia Svizzera , 1-2, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone E, le immagini più significative.

Mondiali Russia 2018 – In Svizzera è già festa : strade bloccate - cori da stadio e fumogeni [VIDEO] : Festeggiamenti in grande in Svizzera per la vittoria di questa sera contro la Serbia: strade bloccate, cori da stadio e fumogeni Una vittoria che vale tanto, quella di questa sera della Svizzera sulla Serbia. La rete di Shaqiri ha regalato alla Nazionale Svizzera il quasi certo passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Gli svizzeri devono ancora affrontare il ‘facile’ match contro il Costa Rica, ma in Svizzera è ...

Mondiali - la Svizzera batte la Serbia con due gol dei Kosovari Xhaka e Shaqiri : il significato dell’esultanza con l’Aquila : Quella di oggi fra Serbia e Svizzera non era solo una partita del Mondiale, ma anche un derby molto particolare. Era la sfida dei Kosovari di Svizzera, Behrami, Xhaka e Shaqiri contro la Serbia, e il fatto che la squadra rossocrociata abbia vinto con reti di due di questi giocatori (Xhaka e l’ex interista Shaqiri) assume un significato molto diverso dal solito. La loro gioia e’ andata al di la’ di quella normale per un gol. Lo ...

Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Xhaka e Shaqiri costruiscono una pazzesca rimonta nella ripresa : Le emozioni non sono assolutamente mancate. La nazionale della Svizzera supera per 2-1 la Serbia, in un match dei Mondiali 2018 ancora una volta deciso negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. Al gol serbo di Mitrovic nei primi istanti, risponde nella ripresa la coppia di origine albanese Xhaka e Shaqiri. A questo punto la classifica del girone E è ancora più intrigante: ben tre squadre a caccia degli ottavi di finale staccate da una sola ...

Mondiali - gruppo E : la Svizzera fa festa - sogna addirittura il primo posto e costringe il Brasile ad uno spareggio da brividi contro la Serbia [TABELLONE] : 1/13 AFP/LaPresse ...

