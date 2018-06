Mondiali Russia 2018 | l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool VIDEO

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia nel match tra Giappone e Senegal : l’arbitro sarà Gianluca Rocchi : Il match valido per il Gruppo H tra Giappone e Senegal sarà diretto da Gianluca Rocchi, alla sua seconda partita in questi Mondiali L’arbitro Italiano Gianluca Rocchi è stato designato per la sua seconda sfida ai Mondiali di Russia 2018. Rocchi, che ha già diretto il 3-3 tra Portogallo e Spagna, arbitrerà la sfida tra Giappone e Senegal, valida per la seconda giornata del gruppo H in programma domani a Ekaterinenburg. ...

Mondiali Russia 2018 – Djokovic sfida Federer e Wawrinka : il risultato di Serbia-Svizzera però è una beffa! [FOTO] : Novak Djokovic ha sfidato Roger Federer e Stan Wawrinka in vista di Serbia-Svizzera dei Mondiali di Russia 2018: il finale di partita è stato davvero amaro per il tennista di Belgrado I Mondiali di Russia 2018 sono una competizione che coinvolge anche atleti appartenenti ad altri sport. Nel tennis ad esempio, sono diversi gli atleti che più volte hanno manifestato la loro passione per il mondo del pallone. Novak Djokovic ad esempio, ha postato ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia alza la voce dopo il ko contro la Svizzera : Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che l’attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic è caduto a terra dopo uno scontro con i difensori della Svizzera Stephan Lichtsteiner e Fabian Schaer durante la seconda ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina eliminata? Possono pesare anche i cartelli gialli ricevuti : Tutta colpa di un cartellino. Rosso? Nemmeno, perché è evidente a tutti come un'espulsione possa effettivamente cambiare completamente le sorti di una partita. Giallo, sì. Un semplice cartellino ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : 'la mia esultanza non era politica' : 'Posso solo ripetere quello che ho già detto non si dovrebbe mai mischiare politica e calcio', ha detto. 'È chiaro che le emozioni si manifestano e questo è il modo in cui le cose accadono. Penso che ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : “la mia esultanza non era politica” : Xherdan Shaqiri, dopo aver esultato con un chiaro gesto legato alle sue origini kosovare, adesso sta un po’ tirandosi indietro per non incorrere in squalifiche Lo svizzero Xherdan Shaqiri ha detto che la sua esultanza dopo il gol del 2-1, che ha firmato la vittoria contro la Serbia alla Coppa del Mondo era un gesto di “sola emozione” e non politico. Shaqiri e il suo compagno di squadra Granit Xhaka hanno entrambi mimato con le ...

Mondiali Russia 2018 : Maradona fa a pezzi Sampaoli - colpevole della disfatta argentina : Mondiali di Russia 2018, arriva come una lama tagliente il commento di Diego Armando Maradona in merito alle recenti prestazioni della sua argentina L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : gli abitanti di Bronnitsy gli organizzano una festa popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...

Cristiano Ronaldo&Co in uniforme militare - l’estro dell’artista italiano Fabrizio Birimbelli ‘al servizio’ dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Fabrizio Birimbelli sbarca a San Pietroburgo con una mostra pittorica dedicata ai protagonisti dei Mondiali di Russia 2018 Una passione sconfinata per il calcio ed un talento unico nella pittura. Fabrizio Birimbelli, artista italiano e tifoso sfegatato della Roma, ha unito i suoi due ‘amori’ più grandi ed ha iniziato a dipingere i suoi ‘eroi giallorossi’ in uniformi militari. Ora però il suo sogno assume sfumature ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Belgio-Tunisia - Corea del Sud-Messico e Germania-Svezia : Belgio-Tunisia- Giornata decisiva per la Germania chiamata obbligatoriamente alla vittoria dopo il passo falso nel match inaugurale del suo Mondiale contro il Messico. Tante le novità tra i tedeschi: dentro Mario Gomez. Occhio anche al Belgio, in caso di vittoria, la formazione di Martinez volerebbe già agli ottavi di finale. Stesso discorso per il Messico […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Belgio-Tunisia, Corea del ...

Mondiali Russia 2018 – Calci e pugni allo stadio : tifoso croato massacrato dagli argentini [VIDEO] : Scene raccapriccianti allo stadio ai Mondiali di Russia 2018: tifoso croato pestato dagli argentini durante Argentina-Croazia I Mondiali di Russia 2018 stanno regalando emozioni uniche ed imperdibili: anche senza l’Italia, gli appassionati di Calcio possono godersi un po’ di spettacolo, tra colpi di scena clamorosi e bellissime giocate in campo. Non è però tutto oro ciò che luccica: e anche ai Mondiali di Russia ecco spuntare qualche ...

Mondiali Russia 2018 - Serbia furibonda contro il Var : “cosa guardano lassù?” : Serbia furibonda dopo la sconfitta contro la Svizzera, la Nazionale balcanica ha protestato per un rigore non concesso per fallo su Mitrovic Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che ...

Mondiali Russia 2018 – La Croazia batte l’Argentina : Kovacic ‘paga pegno’ [VIDEO] : Mateo Kovacic dice addio alla folta chioma di capelli dopo la vittoria della Croazia sull’Argentina Importantissima vittoria, due giorni fa, ai Mondiali di Russia 2018, della Croazia sull’Argentina. La squadra di Leo Messi adesso è nei guai, con un piede fuori dalla rassegna iridata calcistica. Grande festa invece in casa croata per la bella vittoria, grazie ai gol di Rebic, Modric e Rakitic. Grandi sorrisi e qualche pegno da pagare: ...