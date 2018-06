Mondiali Russia 2018 – La Croazia batte l’Argentina | Kovacic ‘paga pegno’ VIDEO

Mondiali Russia 2018 - Serbia furibonda contro il Var : “cosa guardano lassù?” : Serbia furibonda dopo la sconfitta contro la Svizzera, la Nazionale balcanica ha protestato per un rigore non concesso per fallo su Mitrovic Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che ...

Mondiali 2018 Russia - Fabregas : 'Cristiano Ronaldo segna solo su rigore o su errore' : Non potendo essere attore protagonista in Russia, lo spagnolo rilascia interviste e non risparmia bordate ai giocatori in mostra nella Coppa del Mondo. Mentre tutto il pianeta lo celebra, definendolo ...

Mondiali di Russia - le partite di oggi : La squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff proverà a fare dunque uno scherzo anche ai campioni del mondo in carica, chiamati all'immediato riscatto per non incappare in un ulteriore passo falso. ...

Mondiali Russia 2018 : Nigeria-Islanda 2-0 - Musa doppietta - Tabellino e Classifica - - : Continuano i campionati del Mondo di calcio in Russia dove la Nigeria ha finalmente i suoi primi tre importantissimi punti. La squadra guidata in panchina dal Commissario tecnico Rohr, ha fatto vedere di che pasta è fatta ...

Mondiali Russia 2018 – L’esultanza di Xhaka e Shaqiri fa discutere - Lichtsteiner difende i suoi compagni : L’esultanza di Xhaka e Shaqiri fa discutere, ma Lichtsteiner difende i suoi compagni di squadra: il commento del difensore svizzero Prima Xhaka, poi Shaqiri: sta facendo discutere l’esultanza dei due calciatori dopo i gol segnati questa sera, nella sfida tra Serbia e Svizzera. Braccia incrociate sul petto e mani aperte, per mimare un’aquila: una chiara provocazione nei confronti degli avversari e dei tifosi serbi. AFP PHOTO / ...

Mondiali Russia 2018 – Tiki Taka non si smentisce mai - tra calcio e… freddure! : Da Ria Antoniou a Fabio Capello: battute da… pelle d’oca a Tiki Taka dopo Serbia-Svizzera Terminata la giornata di sfide, oggi, ai Mondiali di Russia 2018. Appuntamento, dunque, con Tiki Taka, per i commenti di fine giornata, dopo la vittoria della Svizzera contro la Serbia, che regala a Shaqiri e compagni un posto quasi certo agli ottavi di finale. Sul programma di Italia 1 però, a farla da padrona sono le freddure! Da Fabio Capello ...

Mondiali Russia 2018 – In Svizzera è già festa : strade bloccate - cori da stadio e fumogeni [VIDEO] : Festeggiamenti in grande in Svizzera per la vittoria di questa sera contro la Serbia: strade bloccate, cori da stadio e fumogeni Una vittoria che vale tanto, quella di questa sera della Svizzera sulla Serbia. La rete di Shaqiri ha regalato alla Nazionale Svizzera il quasi certo passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Gli svizzeri devono ancora affrontare il ‘facile’ match contro il Costa Rica, ma in Svizzera è ...

Mondiali Russia 2018 – Serbia-Svizzera : le FOTO più belle del match [GALLERY] : Le FOTO più belle della sfida tra Serbia e Svizzera di oggi ai Mondiali di Russia 2018 La Serbia ha mandato ko la Serbia, con un gol di Shaqiri sul finale, nella seconda sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, andata in scena questa sera. Un grande spettacolo, oggi in campo: nella gallery le FOTO più belle del match tra Serbia e Svizzera. L'articolo Mondiali Russia 2018 – ...

Mondiali Russia 2018 – Serbia-Svizzera : lo spettacolo è in tribuna [GALLERY] : spettacolo non solo in campo: le foto più belle dei tifosi in tribuna durante Serbia-Svizzera La Serbia ha mandato ko la Serbia, con un gol di Shaqiri sul finale, nella seconda sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, andata in scena questa sera. Un grande spettacolo, oggi, non solo in campo ma anche in tribuna: nella gallery le foto più belle dei tifosi di Serbia e Svizzera, tra disegni sul volto, voluminosi cappelli, trombe e ...

Mondiali Russia 2018 - la Svizzera ‘passa’ sulla Serbia : che girone intricato quello del Brasile! : Shaqiri gela la Serbia: la Svizzera in testa al girone col Brasile, gli ottavi di finale sono ad un passo Un match apparentemente di poco conto, quello di questa sera ai Mondiali di Russia 2018, tra Serbia e Svizzera. La sfida serale di oggi però è importantissima per il girone E della rassegna iridata: i brasiliani, infatti, sono stati i primi a ‘gufare’ contro la squadra Svizzera, sperando in una sua sconfitta per essere così con ...

Mondiali Russia 2018 – Gisele Bundchen pazza di gioia : la reazione della top model ai gol del Brasile è pazzesca [VIDEO] : Gisele Bundchen pazza di gioia per i gol del Brasile contro il Costa Rica: l’esultanza della modella brasiliana è esplosiva Importante vittoria, oggi pomeriggio, per il Brasile, nella seconda sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, contro il Costa Rica. I verdeoro sono riusciti a portare a casa preziosi punti solo durante i minuti di recupero, al termine del secondo tempo di gioco. Una vittoria quindi sofferta che ha fatto ...

Mondiali Russia 2018 le nazionali che passano il turno : tutte le possibili combinazioni - Ultime Notizie Flash : Mondiali Russia 2018 le nazionali che passano il turno: tutte le possibili combinazioni. Le Ultime news dopo le prime due partite dei gironi

Mondiali 2018 Russia - Neymar spiega le lacrime : 'Non tutti sanno cosa ho passato per arrivare qui' : Al fischio finale di Brasile-Costarica c'è un'immagine che ha fatto il giro del mondo tra l'esultanza della Selaçao e la delusione dei ragazzi di Ramirez. È la presenza di un calciatore in mezzo al campo, da solo, distrutto a terra in un pianto continuo. È Neymar, colmo di ...

Mondiali Russia 2018 – Applausi per i tifosi brasiliani : tutti in tribuna a far le pulizie [VIDEO] : Gesto da Applausi in tribuna alla fine di Brasile-Costa Rica: i tifosi verdeoro raccolgono l’immondizia Il Brasile ha trionfato, questo pomeriggio, con due importanti gol segnati nei minuti di recupero, contro il Costa Rica. Un risultato importante per Neymar e compagni, che si trovano adesso al comando della classifica del girone, in attesa dell’esito della sfida tra Serbia e Svizzera. Applausi dunque per i verdeoro, ma anche per i ...