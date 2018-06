Mondiali Russia 2018 | gironi | calendario | risultati ed orari

calcioweb.eu

: #Pride2018 e #Mondiali2018 Firma contro la discriminazione (maltrattamento, tortura, uccisione ecc) delle persone… - amnestyitalia : #Pride2018 e #Mondiali2018 Firma contro la discriminazione (maltrattamento, tortura, uccisione ecc) delle persone… - Sport_Mediaset : #BrasileCostaRica 2-0, finale: il #Brasile soffre ma conquista la vittoria nel recupero. E al triplice fischio… - amnestyitalia : Hai festeggiato un gol con troppa euforia? O dato una pacca sul sedere a un amico? In Russia saresti perseguibile… -

(Di sabato 23 giugno 2018)– Attesa finita, prende il via il Mondiale indel, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, difficile diventare grandi protagonisti con un cambio in panchina alla vigilia, dubbi invece dal punto di vista tecnico per Brasile ed Argentina, grandi individualità in attacco mentre esistono grossi problemi negli altri reparti. Germania e Francia possono approfittarne. Sono invece sei le outsider di lusso: Portogallo, Croazia, Inghilterra, Belgio, Uruguay e Polonia, la stella è ovviamente Cristiano Ronaldo. Ed infine occhio alle sorpresa, la ...