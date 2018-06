Mondiali Russia 2018 | Giappone-Senegal | le probabili formazioni

Mondiali Russia 2018 - Salah nominato cittadino onorario della Cecenia : Mohamed Salah, stella della Nazionale dell’Egitto, è stato nominato cittadino onorario della Cecenia dal presidente della Repubblica federale russa, Ramzan Kadyrov. “Mohamed Salah è un cittadino onorario della Repubblica Cecena. Questa notte ho firmato un decreto che conferisce questa alta onorificenza al grande giocatore della nazionale egiziana e del Liverpool”, ha detto il leader ceceno. Secondo i media russi, Kadyrov ha annunciato sul social ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona contro Sampaoli : 'Voleva cambiare l'Argentina con droni e computer' : Diego Armando Maradona non ha digerito la sconfitta della sua Argentina contro la Croazia. Ospite del programma "De la mano del Diez" su Telesur, Maradona ha attaccato il lavoro di Sampaoli e della ...

Mondiali Russia 2018 - Mohamed Salah nominato cittadino onorario della Cecenia : Il presidente della Repubblica federale russa ha nominato il campione egiziano cittadino onorario della Cecenia Mohamed Salah, stella della Nazionale dell’Egitto, è stato nominato cittadino onorario della Cecenia dal presidente della Repubblica federale russa, Ramzan Kadyrov. “Mohamed Salah è un cittadino onorario della Repubblica Cecena. Questa notte ho firmato un decreto che conferisce questa alta onorificenza al grande giocatore ...

Mondiali 2018 Russia - gli 11 errori di Sampaoli con l'Argentina : Undici come i giocatori in sampo, per lo più smarriti. Undici come gli errori imputati a Jorge Sampaoli, probabilmente principale artefice di un mezza catastrofe argentina, a un passo dal baratro di ...

Mondiali Russia 2018 - l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. Tanto spettacolo in campo, ma non solo: ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è ciò che accade in tribuna e fuori dagli stadi. Occhi puntatissimi quindi sui tifosi, un gruppo di fan colombiani ha trovato un incredibile stratagemma per introdurre alcool allo stadio, nonostante sia vietato. Binocolo finto e copri lenti che diventano bicchierini per shottini. Un video ...

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia nel match tra Giappone e Senegal : l’arbitro sarà Gianluca Rocchi : Il match valido per il Gruppo H tra Giappone e Senegal sarà diretto da Gianluca Rocchi, alla sua seconda partita in questi Mondiali L’arbitro Italiano Gianluca Rocchi è stato designato per la sua seconda sfida ai Mondiali di Russia 2018. Rocchi, che ha già diretto il 3-3 tra Portogallo e Spagna, arbitrerà la sfida tra Giappone e Senegal, valida per la seconda giornata del gruppo H in programma domani a Ekaterinenburg. ...

Mondiali Russia 2018 – Djokovic sfida Federer e Wawrinka : il risultato di Serbia-Svizzera però è una beffa! [FOTO] : Novak Djokovic ha sfidato Roger Federer e Stan Wawrinka in vista di Serbia-Svizzera dei Mondiali di Russia 2018: il finale di partita è stato davvero amaro per il tennista di Belgrado I Mondiali di Russia 2018 sono una competizione che coinvolge anche atleti appartenenti ad altri sport. Nel tennis ad esempio, sono diversi gli atleti che più volte hanno manifestato la loro passione per il mondo del pallone. Novak Djokovic ad esempio, ha postato ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia alza la voce dopo il ko contro la Svizzera : Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che l’attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic è caduto a terra dopo uno scontro con i difensori della Svizzera Stephan Lichtsteiner e Fabian Schaer durante la seconda ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina eliminata? Possono pesare anche i cartelli gialli ricevuti : Tutta colpa di un cartellino. Rosso? Nemmeno, perché è evidente a tutti come un'espulsione possa effettivamente cambiare completamente le sorti di una partita. Giallo, sì. Un semplice cartellino ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : 'la mia esultanza non era politica' : 'Posso solo ripetere quello che ho già detto non si dovrebbe mai mischiare politica e calcio', ha detto. 'È chiaro che le emozioni si manifestano e questo è il modo in cui le cose accadono. Penso che ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : “la mia esultanza non era politica” : Xherdan Shaqiri, dopo aver esultato con un chiaro gesto legato alle sue origini kosovare, adesso sta un po’ tirandosi indietro per non incorrere in squalifiche Lo svizzero Xherdan Shaqiri ha detto che la sua esultanza dopo il gol del 2-1, che ha firmato la vittoria contro la Serbia alla Coppa del Mondo era un gesto di “sola emozione” e non politico. Shaqiri e il suo compagno di squadra Granit Xhaka hanno entrambi mimato con le ...

Mondiali Russia 2018 : Maradona fa a pezzi Sampaoli - colpevole della disfatta argentina : Mondiali di Russia 2018, arriva come una lama tagliente il commento di Diego Armando Maradona in merito alle recenti prestazioni della sua argentina L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : gli abitanti di Bronnitsy gli organizzano una festa popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...