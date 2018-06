Mondiali Russia 2018 | Argentina nel caos | Sampaoli esautorato Tutti i retroscena

Mondiali Russia 2018 – La Germania beffa la Svezia sul finale : le FOTO più belle del match : Una gallery tutta da sfogliare: le FOTO più belle della sfida tra Germania e Svezia ai Mondiali di Russia 2018 La Germania è riuscita a beffare la Svezia sul finale, questa sera, ai Mondiali di Russia 2018. I tedeschi hanno rischiato grosso, oggi, ma, nonostante negli ultimi minuti si siano trovati in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Boateng, sono riusciti a ribaltare il risultato del match, portando a casa ...

Mondiali Russia 2018 - pazza Germania : vittoria last minute - il “biscotto” alla Svezia è andato di traverso! : Mondiali di Russia 2018, la Germania vince allo scadere contro la Svezia ed ora si appresta a passare il turno, salta il biscotto agli ‘esperti’ svedesi La Germania è ancora viva. last minute, un’impresa clamorosa in 10 uomini dopo l’espulsione di Boateng. I tedeschi tutto cuore sono ancora a galla. Eppure, sino a pochi istanti dal termine, la barricata scandalosa della Svezia aveva retto poi, su punizione, è arrivata la ...

Mondiali 2018 Russia. Nigeria - la promessa di Musa all'Argentina : 'Segnerò altri due gol' : ... "Sono contento di battere i record e ora sono felice di essere il più grande cannoniere della Nigeria in Coppa del Mondo " prosegue " Non è facile, ma ringrazio il mio allenatore per come mi ...

Mondiali Russia 2018 – Che botta per Rudy : Sebastian sanguinante in volto [GALLERY] : Brutta botta in volto per Sebastian Rudy durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Germania e Svezia Brutto colpo per Sebastian Rudy durante la sfida di questa era tra Germania e Svezia. I tedeschi non possono permettersi una sconfitta, che gli costerebbe l’eliminazione diretta dai Mondiali di Russia 2018, e stanno dunque cercando di mettercela tutta contro un’ostica Svezia che ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol. ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar con parrucchiere al seguito. E mezzo Brasile si rifà il look : Quest'ultimo, grazie alla sua amicizia con il fuoriclasse brasiliano, ha acquisito una certa notorietà, che lo ha portato a lavorare in tutto il mondo con tanti personaggi importanti. E in queste ...

Mondiali Russia 2018 – La Svezia avanti sulla Germania : il segreto degli svedesi è la sexy Zhara Nilsson [GALLERY] : Zhara Nilsson, il segreto della Svezia: ecco la sensuale modella, che fa il tifo per la sua Nazionale, che sta vincendo contro la Germania ai Mondiali di Russia 2018 Fine primo tempo tra Svezia e Germania: gli svedesi sono attualmente avanti di un gol sulla Nazionale tedesca, che, nel caso di sconfitta sarebbe matematicamente eliminata dai Mondiali di Russia 2018. Tanta, infinita, la gioia degli svedesi, che hanno una tifosa d’eccezione, ...

Mondiali Russia 2018 – Germania-Svezia : teneri baci e belle tifose - lo spettacolo è in tribuna [GALLERY] : Dolci baci e bellissime tifose: lo spettacolo durante Germania-Svezia è anche in tribuna. Nella gallery le foto più belle dagli spalti Un’altra serata di sport e spettacolo: oggi, ai Mondiali di Russia 2018, la Germania gioca quella che potrebbe essere definita la partita della vita. Neuer e compagni non possono permettersi una sconfitta contro la Svezia, che gli costerebbe l’eliminazione dalla rassegna iridata. Sugli spalti però ...

Mondiali Russia 2018 - rigore clamoroso negato alla Svezia : Germania favorita - al Var cosa fanno? [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, copiose polemiche per un calcio di rigore non assegnato in favore della Svezia contro la Germania Mondiali Russia 2018, rigore clamoroso negato alla Svezia. Il centravanti svedese Berg era indirizzato in porta, quando un treno in corsa chiamato Boateng, lo ha letteralmente investito. Spinto con le braccia, colpito con la gamba destra e la palla era lontana anni luce, ma nulla, il rigore non è stato assegnato. Capiamo forse ...

Mondiali Russia 2018 - guai per il Brasile : Douglas Costa e Danilo ko! : Douglas Costa e Danilo preoccupano il Brasile, la Nazionale favorita per la vittoria dei Mondiali adesso rischia di perdere due pedine Il Brasile, dopo la vittoria di ieri contro Costa Rica, deve fare i conti con gli infortuni. La Nazionale Verdeoro ha un piede agli ottavi, anche se deve imperativamente non perdere nell’ultima uscita contro la Serbia per garantirsi il passaggio del turno. Douglas Costa e Danilo sono costretti a fermarsi ai ...

Mondiali Russia 2018 : video e highlights gare 23 giugno : Belgio-Tunisia, Corea del Sud-Messico, Germania-Svezia: video e highlights delle sfide di oggi sabato 23 giugno dei Mondiali di Russia 2018 Prosegue la fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 che ha visto per la giornata di oggi, sabato 23 giugno, scendere in campo due squadre del Gruppo G e quattro del Gruppo F. Ecco per voi tutti i momenti più emozionanti e i goal delle gare di sabato 23 giugno 2018. Mondiali 2018, Belgio-Tunisia: tutti i ...

Mondiali Russia 2018 - Messico vede gli ottavi : Corea del Sud sconfitta 2-1 : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 ed è a un passo dagli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018. Le reti di Carlos Vela al 26esimo minuto su rigore e di Javier Hernandez al 66esimo permettono alla nazionale messicana di sperare di poter superare la fase a gironi con un turno di anticipo. A niente è servito il colpo di coda dei Coreani, con la rete di Heungmin Son a due minuti dalla fine della gara. La prima occasione per i ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della prima giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams spiega il perché del dito medio alla cerimonia di apertura : Un gesto che ha destato parecchio scalpore. Robbie Williams il protagonista: scelto per esibirsi durante la cerimonia di apertura di Russia 2018 insieme al tenore Aida Garifullina, il cantante ...