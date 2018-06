Mondiali | Rocchi arbitrerà Giappone-Senegal

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia nel match tra Giappone e Senegal : l’arbitro sarà Gianluca Rocchi : Il match valido per il Gruppo H tra Giappone e Senegal sarà diretto da Gianluca Rocchi, alla sua seconda partita in questi Mondiali L’arbitro Italiano Gianluca Rocchi è stato designato per la sua seconda sfida ai Mondiali di Russia 2018. Rocchi, che ha già diretto il 3-3 tra Portogallo e Spagna, arbitrerà la sfida tra Giappone e Senegal, valida per la seconda giornata del gruppo H in programma domani a Ekaterinenburg. ...

Pagelle Portogallo-Marocco 1-0 - Mondiali 2018 : decide ancora Cristiano Ronaldo! Marocchini generosi - ma non basta : Prima vittoria di questo Mondiale per il Portogallo, che batte 1-0 il Marocco. A decidere è ancora una volta Cristiano Ronaldo, a segno dopo quattro minuti di gioco. Gli africani ci hanno provato, giocando un secondo tempo aggressivo in cui probabilmente meritavano un gol che non è arrivato, sancendo la prima eliminazione di Russia 2018. PORTOGALLO (4-4-2) Rui Patricio 6,5 – Si fa trovare prontissimo nelle poche occasioni in cui è ...

Mondiali - in Portogallo-Spagna la prima volta del Var : Rocchi protagonista : TORINO - Primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24' di Portogallo-Spagna, partita valida per il Girone B, a Sochi, l'arbitro italiano Rocchi - sentiti i colleghi addetti ai ...

Mondiali 2018 - Marocco-Iran 0-1 : che impresa Iran! Clamorosa autorete marocchina al 94’ : Strepitosa vittoria dell’Iran per 1-0 sul Marocco: un’autorete al 94′ decide l’incontro. Iraniani in testa al girone in attesa di Portogallo-Spagna di questa sera. Seconda gara in programma oggi, al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo si affrontano Marocco e Iran, per la prima volta in una gara ufficiale. Partita inaugurale del Gruppo B, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2018: le due squadre non sono favorite per il passaggio del ...

PROBABILI FORMAZIONI / Marocco Iran : i marocchini "stranieri". Quote - ultime novità live (Mondiali 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Marocco Iran: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Mondiali : Rocchi arbitrerà Portogallo-Spagna : La Fifa ha annunciato gli arbitri della seconda giornata dei Mondiali. Egitto-Uruguay sarà arbitrata dall’olandese Bjorn Kuipers, già presente ai Mondiali in Brasile 2014 e agli Europei 2016. A Gianluca Rocchi è stato assegnato alla seconda partita del girone B, che vedrà la Spagna affrontare il Portogallo. Dopo il suo debutto Fifa nel 2008, Rocchi ha arbitrato la semifinale Messico-Giappone durante le Olimpiadi di Londra 2012. Per ...

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia in Portogallo-Spagna : Rocchi arbitrerà il derby iberico : L’arbitro Italiano dirigerà la partita tra Portogallo e Spagna, in programma al Fisht Stadium di Sochi Sarà Portogallo-Spagna il match d’esordio per l’arbitro Gianluca Rocchi ai Mondiali di Russia 2018. La partiva valida per il gruppo B è in programma domani sera alle ore 21 al Fisht Stadium di Sochi. (ADNKRONOS) L'articolo Mondiali Russia 2018, un po’ di Italia in Portogallo-Spagna: Rocchi arbitrerà il derby iberico ...

