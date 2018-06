Mondiali | per la Snai Colombia favorita sulla Polonia

Mondiali Russia 2018 - guai per il Brasile : Douglas Costa e Danilo ko! : Douglas Costa e Danilo preoccupano il Brasile, la Nazionale favorita per la vittoria dei Mondiali adesso rischia di perdere due pedine Il Brasile, dopo la vittoria di ieri contro Costa Rica, deve fare i conti con gli infortuni. La Nazionale Verdeoro ha un piede agli ottavi, anche se deve imperativamente non perdere nell’ultima uscita contro la Serbia per garantirsi il passaggio del turno. Douglas Costa e Danilo sono costretti a fermarsi ai ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 - sfida da dentro o fuori per i campioni del mondo in carica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, seconda sfida del gruppo F dei Mondiali 2018. È già dentro o fuori per i campioni del mondo in carica. Il debutto col Messico si è rivelato un flop ed ora i tedeschi sono obbligati a vincere le prossime due partite. Hanno le carte in regola per farlo ma la pressione è tutta sulle spalle di Neuer e compagni, che non hanno alternative. A cominciare da stasera, quando la Germania ...

Mondiali Russia 2018 - Robbie Williams spiega il perché del dito medio alla cerimonia di apertura : Un gesto che ha destato parecchio scalpore. Robbie Williams il protagonista: scelto per esibirsi durante la cerimonia di apertura di Russia 2018 insieme al tenore Aida Garifullina, il cantante ...

Mondiali Russia 2018 – Corea del Sud-Messico : strani supereroi e politici - le FOTO dei tifosi in tribuna [GALLERY] : Una gallery tutta da sfogliare: il divertimento è sugli spalti! Tutti i bizzarri tifosi durante il match dei Mondiali di Russia 2018 tra Corea del Sud e Messico Giocatori in campo, per il primo tempo di Corea del Sud-Messico. Una sfida da non sottovalutare: il risultato finale infatti interessa molto ai tedeschi, che scenderanno in campo questa sera contro la Svezia. Attualmente il Messico è in vantaggio, ed è quindi balzato in vetta alla ...

Mondiali Russia 2018 - emozione Islanda : regalo per il nigeriano Ikeme malato di leucemia : Il Mondiale in Russia sta regalando grande spettacolo ma sono da registrare anche gli episodi che si verificano fuori dal campo. Bel gesto da parte dell’Islanda, i calciatori infatti hanno posato con una maglia speciale prima della sfida contro la Nigeria con il nome di Carl Ikeme, portiere del Wolverhampton, meno di un anno fa è stata diagnosticata una grave forma di leucemia, l’estremo difensore è stato costretto a lasciare i campi ...

Mondiali Russia 2018 - infortunio per il Ct Tite : ecco cosa è successo : Il ct del Brasile, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l’euforica esultanza per il primo gol del Brasile nella vittoria contro la Costa Rica in Coppa del Mondo. “Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura“, ha detto l’allenatore dopo la drammatica vitoria ottenuta dalla “Seleção” venerdì nel recupero con i gol di Philippe Coutinho al 91' minuti e di Neymar al 97'. “Non riesco a camminare dritto“, ha detto l’allenatore ...

Mondiali 2018 Russia. Belgio-Tunisia 5-2 - doppiette per Lukaku e Hazard : Belgio-Tunisia 5-2 6' su rig., 51' Hazard , B, , 16' , 45' Lukaku , B, , 18' Bronn , T, , 90' Batshuayi , B, , 93'' Khazri , T, COSI' IN CAMPO Belgio , 3-4-3, : Courtois; Alderweireld, Boyata, ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama : dubbio Dele Alli per gli inglesi - Canaleros chiamati all’impresa per sperare : Ad aprire la giornata Mondiale del 24 giugno è Inghilterra-Panama, secondo dei due match della seconda giornata del gruppo G. L’incontro si tiene a Nizhny Novgorod, già teatro di due altre partite nel corso di questa rassegna iridata. L’Inghilterra proviene dal faticoso successo per 2-1 sulla Tunisia, mentre Panama, pur facendo il possibile per comportarsi dignitosamente, ha subito tre gol dal Belgio. Per la nazionale di Gareth ...

Mondiali Russia 2018 - risultati deludenti per Balalaika (nonostante il traino delle partite). Dal 30 giugno più spazio al calcio : A Cologno Monzese gongolano, giustamente verrebbe da dire, per il successo dei Mondiali 2018. Ascolti record nonostante l’assenza dell’Italia, con la pubblicità che avrebbe già ripagato l’investimento fatto. Una piccola macchia però c’è e si chiama Balalaika. Il “Notti Mondiali” di Canale 5 è finito nel mirino della critica ma soprattutto ha ottenuto, considerando l’importante investimento, ascolti ...

Mondiali - Svizzera : polemiche per l'esultanza di Xhaka e Shaqiri : Li capisco Così invece il ct della Svizzera Vladimir Petkovic: Normale che un gol porti emozioni speciali, ma dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio

Mondiali Russia 2018 - l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. Tanto spettacolo in campo, ma non solo: ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è ciò che accade in tribuna e fuori dagli stadi. Occhi puntatissimi quindi sui tifosi, un gruppo di fan colombiani ha trovato un incredibile stratagemma per introdurre alcool allo stadio, nonostante sia vietato. Binocolo finto e copri lenti che diventano bicchierini per shottini. Un video ...