Mondiali | Maradona attacca Sampaoli

'Caso Argentina' ai Mondiali - Maradona : 'Via Sampaoli - non sa che fare' : Roma - 'Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere : quest'Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, né a centrocampo né in difesa né in attacco'. E' il duro sfogo di ...

Mondiali Russia 2018 : Maradona fa a pezzi Sampaoli - colpevole della disfatta argentina : Mondiali di Russia 2018, arriva come una lama tagliente il commento di Diego Armando Maradona in merito alle recenti prestazioni della sua argentina L’ex stella del calcio argentino, Diego Armando Maradona ha espresso tutta la sua frustrazione per la sconfitta subita dal nazionale albiceleste contro la Croazia al Mondiale di Russia 2018 ed ha accusato la federazione e l’allenatore Jorge Sampaoli, per la debacle. “Ho una rabbia ...

Miti Mondiali : Al-Owairan - l'eroe rovinato da un gol 'alla Maradona' : Eppure parliamo di prodotti simili, la dinamica è la stessa, quella della fuga lasciandosi alle spalle avversari, chilometri di campo, il mondo intero . Perché una simile ingiustizia nei confronti di ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina ko e Maradona disperato : Shilton ha la sua vendetta : Chiedere scusa al mondo per una bravata, e farlo regalando la rete più bella di sempre di fronte agli oltre cento mila dell'Azteca. Quella di quei quarti di finale, che portano alla semifinale , lì ...

Mondiali 2018 Russia. Argentina-Croazia : la partita di Maradona - dall'euforia alla rabbia : L'Argentina ha avuto un tifoso speciale sugli spalti per la partita contro la Croazia. In tribuna c'era anche Diego Armando Maradona. Nonostante la presenza del Pibe de Oro, la Nazionale albiceleste è ...

Mondiali 2018 - Ramos : “Maradona anni luce dietro Messi” : Mondiali 2018- Maradona è “anni luce indietro rispetto a Messi”. Lo ha detto il capitano della Spagna Sergio Ramos, citato dai media russi. “Rispetto Maradona, perché rientra nel novero dei più grandi giocatori della storia del calcio” ha dichiarato Ramos. “Ma anche lui sa benissimo – ha aggiunto – di trovarsi ad anni luce di distanza da Messi, che per me è il miglior giocatore argentino della ...

Mondiali : Maradona contro il ct dell’Argentina : A Diego Maradona non va giù il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. Così l’ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista dell’emittente Telesur, attacca il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli. “Giocando così, Sampaoli non potrà tornare in Argentina – dice Maradona -. E’ una vergogna non avere una giocata preparata. Sappiamo tutti che gli islandesi sono alti un metro e novanta, ma abbiamo battuto ...

Mondiali : Maradona contro il ct dell’Argentina : A Diego Maradona non va giù il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. Così l’ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista dell’emittente Telesur, attacca il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli. “Giocando così, Sampaoli non potrà tornare in Argentina – dice Maradona -. E’ una vergogna non avere una giocata preparata. Sappiamo tutti che gli islandesi sono alti un metro e novanta, ma abbiamo battuto ...

Mondiali Russia 2018 - Crespo distrugge Messi : “non è mica Maradona - non può vincere da solo” : Hernan Crespo ha commentato il pari dell’Argentina con l’Islanda, soffermandosi poi sulla prestazione di Lionel Messi Un pareggio deludente, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca all’Argentina, incapace di stendere l’Islanda all’esordio nel Mondiale di Russia 2018. Un risultato figlio anche dell’errore di Lionel Messi, colpevole di aver fallito il rigore che avrebbe permesso alla Seleccion di portare a casa ...

Mondiali 2018 : Messi non è Maradona - ma l'Argentina è un'orchestra stonata : 5 I primi giorni dei Mondiali 2018 ci regalano un Cristiano Ronaldo in versione Real ed un Leo Messi nemmeno lontano parente del fuoriclasse ammirato solitamente con il Barcellona. Mentre il Portogallo è rimasto a galla contro una Spagna certamente più forte ed organizzata grazie alle prodezze del suo uomo-simbolo, l'Argentina non è andata al di la' dell'1-1 contro l'animosa Islanda e, sulla mancata vittoria dell'Albiceleste, pesa ...

Mondiali - Maradona chiede scusa : 'Non sapevo che non si potesse fumare' : ROMA - Quando Diego Armando Maradona è in tribuna, diventa un'attrazione parallela alla partita. Il suo modo intenso di vivere il match è uno spettacolo che le telecamere vanno a cercare costantemente.

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali Russia 2018 - da Maradona a Ronaldo : quante star al Luzhniki : Da Carlo Ancelotti a Mourinho, dal Pibe de Oro, al dito medio in diretta tv della popstar Robbie Williams: all'inaugurazione del Mondiale una vera e propria parata di stelle Russia-ARABIA È FINITA ...

Mondiali 2018 : Leo Messi e la maledizione albiceleste. Vincere con l’Argentina per superare Maradona : 563 gol in carriera, con la maglia del Barcellona, 64 con la selezione argentina, battendo il record di marcature di Gabriel Omar Batistuta e 45 realizzazioni in 54 partite, tra Liga e Champions League, in questa stagione. Sono solo alcuni dei dati della carriera calcistica del cinque volte pallone d’oro Lionel Messi, fenomeno del calcio mondiale di questa epoca che, insieme a Cristiano Ronaldo, rappresenta la figura di spicco dello sport più ...