Mondiali | l' esultanza della Svizzera | schiaffo alla Serbia

Mondiali - la Svizzera batte la Serbia con due gol dei Kosovari Xhaka e Shaqiri : il significato dell’esultanza con l’Aquila : Quella di oggi fra Serbia e Svizzera non era solo una partita del Mondiale, ma anche un derby molto particolare. Era la sfida dei Kosovari di Svizzera , Behrami, Xhaka e Shaqiri contro la Serbia , e il fatto che la squadra rossocrociata abbia vinto con reti di due di questi giocatori ( Xhaka e l’ex interista Shaqiri ) assume un significato molto diverso dal solito. La loro gioia e’ andata al di la’ di quella normale per un gol. Lo ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo e quella strana esultanza contro la Spagna : “vi dico da dove nasce” : L’attaccante portoghese ha svelato il retroscena che si nasconde dietro l’ esultanza mostrata nel match contro la Spagna Lionel Messi non c’entra, l’ esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol con la Spagna ha tutta un’altra motivazione. Molti avevano pensato che il gesto del portoghese fosse una sorta di messaggio lanciato all’indirizzo dell’argentino, comparso sulla rivista Piper insieme ad una capra per ...

Mondiali - esultanza dei bambini uruguayani : ... non soltanto per gli appassionati di calcio di vecchia data ma anche per i bambini che vivono un periodo di festa immersi in quello che è lo sport più seguito e bello al mondo. La riprova è arrivata ...