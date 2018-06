Mondiali | il gruppo G | il Belgio adesso fa paura | l’Inghilterra non può sbagliare

calcioweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) E’ andata in scena la prima partita valida per iin Russia del 2018, una partita trae Tunisia che ha regalato gol e tanto spettacolo. Grandi protagonisti Hazard e Lukaku, autori di una doppietta a testa, niente da fare per la Tunisia che ha provato a riaprire la partita con Bronn. La partita non è mai stata in discussione, troppa la differenza tecnica tra le due squadre, la partita finisce con un netto 5-2 (nel finale in rete anche Batshuayi e Khazri) che non lascia repliche sull’andamento dell’incontro.che vola a punteggio pieno ed in testa al girone,chiamata a rispondere contro Panama, Lukaku e compagnisi giocheranno il primo posto nell’ultima giornata dei gironi. Ecco il punto della situazione con la classifica delG:6 INGHILTERRA 3 *UNA GARA IN MENO PANAMA 0 *UNA GARA IN MENO TUNISIA 0 L'articolo, ...