Mondiali | il Ct della Svizzera | “la politica stia fuori da sport”

Mondiali - l'esultanza della Svizzera : "schiaffo" alla Serbia : Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio'. Shaquiri ha aggiunto: 'La mia esultanza dopo il gol al 90′? Preferirei non parlarne, diciamo che ero molto emozionato ...

Arrestato mentre seguiva i Mondiali di calcio : fine della latitanza per un brindisino : BRINDISI - Stava seguendo una partita dei mondiali di calcio , quando i carabinieri gli hanno fatto visita. Si è interrotta nell'appartamento di un residence di una tranquilla frazione di Terni la ...

Video/ Serbia-Svizzera - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone E - : Video Serbia Svizzera , 1-2, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone E, le immagini più significative.

Video/ Serbia-Svizzera (1-2) : highlights e gol della partita ( Mondiali 2018 - girone E) : Video Serbia Svizzera (1-2) : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone E. Le immagini più significative da Kaliningrad(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:06:00 GMT)

Video/ Nigeria Islanda (2-0) : highlights e gol della partita ( Mondiali 2018 - girone D) : Video Nigeria Islanda (2-0) : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 per la seconda giornata dei girone D. La doppietta di Musa esalta gli africani(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Pagelle/ Serbia-Svizzera (1-2) : i voti della partita ( Mondiali 2018 - girone E) : Pagelle Serbia Svizzera (1-2) : i voti della partita , con i migliori e i peggiori oggi in campo al Kaliningrad Stadium, per il girone E dei Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:16:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Gisele Bundchen pazza di gioia : la reazione della top model ai gol del Brasile è pazzesca [VIDEO] : Gisele Bundchen pazza di gioia per i gol del Brasile contro il Costa Rica: l’esultanza della mo della brasiliana è esplosiva Importante vittoria, oggi pomeriggio, per il Brasile , nella seconda sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 , contro il Costa Rica. I verdeoro sono riusciti a portare a casa preziosi punti solo durante i minuti di recupero, al termine del secondo tempo di gioco. Una vittoria quindi sofferta che ha fatto ...

Pagelle/ Serbia-Svizzera : i voti della partita ( Mondiali 2018 - girone E - primo tempo) : Pagelle Serbia Svizzera: i voti della partita , con i migliori e i peggiori oggi in campo al Kaliningrad Stadium, per il girone E dei Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Mondiali - il ct della Svezia detta la tattica : “contro la Germani difesa e contropiede” : Mondiali 2018- difesa e contropiede: è la tattica che la Svezia adotterà domani nel match contro la Germani a, per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale russo. “Sappiamo che la Germani a avrà maggiore possesso palla, quindi la nostra difesa sarà molto importante”, ha spiegato il ct svedese Jan Andersson alla vigilia del match che si giocherà domani al ‘Fisht Stadium’ di Sochi. “Abbiamo un’idea abbastanza ...

VIDEO Nigeria-Islanda 2-0 - Mondiali 2018 : gli highlights della partita - decide la doppietta di Musa : La Nigeria ha sconfitto l’Islanda per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio. Una stellare doppietta di Musa ha annichilito i Vichinghi e ha fatto volare le Super Aquile che ora possono inseguire la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Nigeria-Islanda. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...