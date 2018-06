Mondiali | guai per il Brasile | Douglas Costa infortunato salta Serbia

Mondiali Russia 2018 - guai per il Brasile : Douglas Costa e Danilo ko! : Douglas Costa e Danilo preoccupano il Brasile, la Nazionale favorita per la vittoria dei Mondiali adesso rischia di perdere due pedine Il Brasile, dopo la vittoria di ieri contro Costa Rica, deve fare i conti con gli infortuni. La Nazionale Verdeoro ha un piede agli ottavi, anche se deve imperativamente non perdere nell’ultima uscita contro la Serbia per garantirsi il passaggio del turno. Douglas Costa e Danilo sono costretti a fermarsi ai ...

I Mondiali di Mediaset sono un successo. Ma guai ad effettuare confronti col passato : Partiamo da una certezza: il Mondiale Mediaset è un successo. Partite finora mai scese sotto all’asticella del 20% di share e un’attenzione che, nonostante l’assenza degli azzurri, si conferma alta, altissima.Una scommessa vinta a danno di chi credeva che la competizione partisse azzoppata e priva di appeal. Così evidentemente non è e i numeri, con l’avanzare della competizione, non potranno che migliorare. E poco importa se gli show a ...

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia 0-3 : Higuain e Dybala quasi eliminati : TORINO - Il cammino dell' Argentina al Mondiale si complica maledettamente. Messi e compagni, dopo il pari contro l'Islanda, perdono male , 3-0, contro la Croazia e adesso rischiano seriamente l'...

Mondiali 2018 Russia - Sampaoli : 'Pavon? Potenziale enorme'. Higuain-Dybala verso l'esclusione : Il mezzo passo falso con nella gara d'esordio contro l'Islanda, Argentina fermata sull'1-1 con Leo Messi protagonista in negativo per via di un calcio di rigore sbagliato. Al centro delle critiche per ...

Mondiali - Brasile nei guai : Neymar si è infortunato? : In Brasile sperano, ora, che non sia Neymar - oltre alla Seleçao - ad abbandonare prematuramente i campionati del mondo di calcio .

Mondiali : guai per il Brasile - Neymar lascia allenamento : Mondiali RUSSIA 2018- Allarme Neymar dal ritiro del Brasile. Il n.10 della Selecao, con un nuovo look, ha infatti abbandonato l’allenamento dopo appena 15 minuti, rientrando negli spogliatoi accompagnato dal fisioterapista e toccandosi la caviglia. Probabile che si tratti solo di un riposo precauzionale ma la cosa non ha lasciato indifferenti i tifosi verdeoro. Il prossimo impegno del Brasile è in programma venerdì alle 14 contro la Costa ...

Mondiali : guai per Russia - Alan Dzagoev salterà l’Egitto per infortunio : Mondiali 2018- Il centrocampista offensivo della Russia, Alan Dzagoev, non sarà in campo nella seconda uscita dei padroni di casa al Mondiale contro l’Egitto in programma martedì prossimo. Il giocatore del Cska Mosca, protagonista nel 5-0 russo all’esordio contro l’Arabia Saudita, era stato costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Al momento la Russia guida il girone A assieme all’Uruguay con 3 punti, dopo ...

Mondiali - Higuain e Dybala restano fuori dalla formazione titolare dell’Argentina : Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli non fa pretattica e lancia la sfida alll’Islanda, annunciando la formazione che manderà in campo, la stessa che ha provato a lungo negli ultimi allenamenti, e di cui non fanno parte gli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Sampaoli schiererà i suoi con il 4-2-3-1, con questi undici: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. ...

Mondiali - Higuain e Dybala restano fuori dalla formazione titolare dell’Argentina : Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli non fa pretattica e, alla vigilia della sfida di Mosca con l’Islanda, annuncia la formazione che manderà in campo, la stessa che ha provato a lungo negli ultimi allenamenti, e di cui non fanno parte gli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Sampaoli schiererà i suoi con il 4-2-3-1, con questi undici: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; ...

Mondiali Russia 2018 - che guaio per i padroni di casa : Dzagoev subito ko : Mondiali Russia 2018, Dzagoev si è infortunato dopo soli 25′ minuti dall’inizio della competizione: tegola pesantissima per i padroni di casa Mondiali Russia 2018, è in corso la gara d’apertura della competizione, tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita. Per la Russia è arrivato subito un importante gol per sbloccare la gara, ma anche una pessima notizia dall’infermeria. Dzagoev, talento della rosa russa, si è ...

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Mondiali : guai per l’Argentina - Messi non si allena : Lionel Messi e Angel Di Maria non hanno preso parte all’allenamento odierno della nazionale argentina in vista dell’esordio ai Mondiali. Alla sessione di allenamento, svoltosi nei pressi di Mosca, erano assenti anche il portiere Caballero, oltre a Rojo, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Biglia e Meza. L’ Argentina, inserita nel gruppo D, giocherà la sua prima partita il 16 giugno a Mosca contro ...

Mondiali Russia 2018 - guai in vista per la Spagna : si ferma Gerard Piqué in allenamento : Problema in allenamento per Piqué, il difensore spagnolo è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio Brutte notizie per la Spagna a pochi giorni dall’inizio del mondiale in Russia. Durante l’allenamento delle ‘furie rosse’ a Krasnodar il difensore Gerard Piqué è stato costretto ad allontanarsi dal campo per problema al ginocchio. Nelle prossime ore si valuterà la gravità dell’infortunio anche se il ...

ARGENTINA - SAMPAOLI ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI/ Mondiali 2018 - ct rischia esonero : i guai con la giustizia : ARGENTINA, SAMPAOLI ACCUSATO di MOLESTIE SESSUALI. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:21:00 GMT)