Mondiali | Colombia favorita su Polonia

Mondiali Russia 2018 - l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. Tanto spettacolo in campo, ma non solo: ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è ciò che accade in tribuna e fuori dagli stadi. Occhi puntatissimi quindi sui tifosi, un gruppo di fan colombiani ha trovato un incredibile stratagemma per introdurre alcool allo stadio, nonostante sia vietato. Binocolo finto e copri lenti che diventano bicchierini per shottini. Un video ...

Mondiali 2018 - Polonia-Colombia : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Quando sono stati stilati i calendari del Mondiale di calcio di Russia 2018 tutto faceva pensare che Polonia-Colombia di domani (ore 20.00) alla Kazan Arean di Kazan, avrebbe messo di fronte due squadre reduci da una vittoria nel match di esordio contro, rispettivamente, Senegal e Giappone. Mai previsione si è rivelata più sbagliata in questo Girone H. Polonia e Colombia, infatti, si affrontano con zero punti in cascina e, soprattutto, andranno ...

Pronostico Polonia-Colombia Mondiali 24-06-2018 : Con gli ottavi di finale sempre più vicini, domenica 24 giugno alle ore 20:00 assisteremo ad una sfida fondamentale. Stiamo parlando del match tra Polonia e Colombia, le due vere favorite del gruppo H che tuttavia si ritrovano a 0 punti e costrette a trionfare in questo big match per evitare la figuraccia e l’enorme fallimento di concludere il Mondiale già nella fase a gironi. Come arrivano Polonia e Colombia? La sconfitta inaugurale ...

Mondiali Russia 2018 – Tifosi colombiani ‘geni del crimine’ : lo stratagemma per introdurre alcool allo stadio [VIDEO] : I Tifosi colombiani raggirano la sicurezza allo stadio: il trucco per introdurre alcool durante le partite dei Mondiali di Russia 2018 diventa virale E’ iniziata da due giorni ormai la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Gli italiani non potranno fare il tifo per la Nazionale azzurra, ma è impossibile resistere alla tentazione di seguire le sfide tra i campioni di tutto il mondo e, inevitabilmente, scatta ...

Mondiali Russia - alcolici vietati in tribuna? L’escamotage dei tifosi colombiani è esilarante : Campionato mondiale di calcio in Russia, alcuni tifosi colombiani hanno escogitato un metodo semplice per portarsi allo stadio alcuni cicchetti d’alcool passando i controlli. Uno dei ragazzi con la scusa di vedere le azioni di gioco si è portato un finto binocolo che in realtà è un porta liquori. Una svitata alla lente e i cicchetti sono serviti. In rete i più se la ridono ma alcuni avvertono che non è sempre opportuno postare queste bravate, ...

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone : fanno pipì tutti durante l'intervallo della partita della nazionale e mandano in tilt il sistema idrico : durante l'intervallo della partita di Russia 2018 Colombia-Giappone di martedì scorso, milioni di tifosi nipponici sono andati in bagno contemporaneamente rischiando di mandate in tilt la rete idrica del Paese.È stata la società che eroga l'acqua a Tokyo a segnalare, alla fine del primo tempo della partita, un'impennata dei consumi del 24%. Ma anche al termine del match vinto dai Blue Samurai, i tifosi in festa hanno ...

Mondiali Russia 2018 - alcol vietato allo stadio : i colombiani lo nascondono nel binocolo : L'alcol fa vedere doppio ma, in questo caso, i tifosi colombiani ci hanno visto lungo. Per aggirare il divieto di portare bevande alcoliche allo stadio, alcuni sostenitori della Colombia hanno trovato ...

Video/ Colombia Giappone (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Colombia Giappone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per i Mondiali 2018. Vittoria a sorpresa per gli asiatici, espulso Carlos Sanchez(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:04:00 GMT)

Mondiali : il Giappone batte la Colombia 2-1 : La Colombia parte male ai Mondiali di Russia e perde 2-1 con il Giappone. Gli asiatici riescono a sfruttare la superiorità numerica arrivata dopo l'espulsione al 4' minuto di gioco dell'ex centrocampista viola Carlos Sanchez. Il rigore che ne è seguito è stato realizzato da Kagawa. Quintero per la Colombia raggiunge il pareggio su punizione al 39', ma al 73' arriva la rete di Osako, ...

PAGELLE/ Colombia Giappone (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : PAGELLE Colombia Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella sfida valida per la prima giornata del gruppo H dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Colombia-Giappone 1-2 - Mondiali 2018 : Kagawa ed Osako piegano i Cafeteros. Sudamericani in dieci : La Mordovia Arena, a Saransk (Russia), è teatro di un risultato inatteso in questi Mondiali 2018 di calcio. Il Giappone ha piegato 2-1 la Colombia, frutto delle marcature di Kagawa al 6′, su calcio di rigore, e di Osako al 73′. Il momentaneo pareggio dei Cafeteros porta la firma di Quintero al 39′. Un match condizionato dall’espulsione nei primi minuti di Sanchez, causa del penalty realizzato dalla formazione nipponica. ...

VIDEO Colombia-Giappone 1-2 - highlights Mondiali 2018 : Kagawa apre su rigore - Osako chiude i conti : Le sorprese non si fermano ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Il Giappone è infatti riuscito nell’impresa di battere 2-1 la Colombia nella prima partita del Gruppo H. I nipponici vanno subito in vantaggio dopo 3’ con il rigore trasformato da Kagawa, per il fallo di Carlos Sanchez, che viene espulso e lascia i sudamericani in dieci uomini. Al 39’ Quintero su punizione pareggia i conti, ma nel finale i nipponici tornano avanti con la rete ...

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone 1-2 : 16.15 A Saransk, debutto amaro per la Colombia. Fa festa il Giappone che si impone 2-1 stravolgendo gli equilibri del girone H. Inizio da incubo per i 'cafeteros':plateale mani in area di Carlos Sanchez su tiro a botta sicura di Kagawa. Rosso e rigore trasformato proprio da Kagawa (6'). Colombiani tramortiti, ma gli asiatici non sfruttano il momento e incassano il pari di Quintero su punizione (39', Kawashima incerto). Nella ripresa, Giappone ...

Mondiali 2018 : Giappone sorpresa - la Colombia si piega in 10 [GALLERY] : 1/57 AFP/LaPresse ...