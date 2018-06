Mondiali 2018 Russia | Neymar con parrucchiere al seguito E mezzo Brasile si rifà il look

Mondiali 2018 - gol e marcatori del 23 giugno : Belgio-Tunisia, Corea del Sud-Messico e Germania-Svezia

Mondiali Russia 2018 – La Svezia avanti sulla Germania : il segreto degli svedesi è la sexy Zhara Nilsson [GALLERY] : Zhara Nilsson, il segreto della Svezia: ecco la sensuale modella, che fa il tifo per la sua Nazionale, che sta vincendo contro la Germania ai Mondiali di Russia 2018 Fine primo tempo tra Svezia e Germania: gli svedesi sono attualmente avanti di un gol sulla Nazionale tedesca, che, nel caso di sconfitta sarebbe matematicamente eliminata dai Mondiali di Russia 2018. Tanta, infinita, la gioia degli svedesi, che hanno una tifosa d’eccezione, ...

Pagelle/ Germania Svezia : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo F - primo tempo) : Pagelle Germania Svezia: i voti della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo F. I migliori e i peggiori: tutti i giudizi sui protagonisti a Sochi (23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:03:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi F-G : Germania sotto con la Svezia! Diretta gol live score 23 giugno : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi F-G, Diretta gol live score delle partite. Altre tre sfide in programma oggi sabato 23 giugno, spicca Germania Svezia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:44:00 GMT)

DIRETTA/ Germania Svezia Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : squadre al riposo : DIRETTA Germania Svezia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata del girone F ai Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:39:00 GMT)

Mondiali 2018 - rischio Colombia : il passaggio del turno vale 2 - 50 : TORINO - Polonia e Colombia sperano nei propri bomber per passare un girone complicato. Le due squadre erano le favorite del Gruppo H, ma gli inaspettati ko nel primo turno costringono entrambe a una ...

Mondiali Russia 2018 – Germania-Svezia : teneri baci e belle tifose - lo spettacolo è in tribuna [GALLERY] : Dolci baci e bellissime tifose: lo spettacolo durante Germania-Svezia è anche in tribuna. Nella gallery le foto più belle dagli spalti Un’altra serata di sport e spettacolo: oggi, ai Mondiali di Russia 2018, la Germania gioca quella che potrebbe essere definita la partita della vita. Neuer e compagni non possono permettersi una sconfitta contro la Svezia, che gli costerebbe l’eliminazione dalla rassegna iridata. Sugli spalti però ...

GERMANIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Risultati utili : Svezia in gol - sull'orlo del baratro (Mondiali 2018) : GERMANIA si QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... Risultati utili: la nazionale tedesca è costretta a battere la Svezia per proseguire il cammino ai Mondiali 2018. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Mondiali 2018 - a Salah onorificenza dalla Cecenia : Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha nominato il fuoriclasse egiziano Mohamed Salah cittadino onorario della Repubblica Cecena. Lo ha dichiarato Kadyrov sulla sua pagina ufficiale del social russo VK. “Mohamed Salah è un cittadino onorario della Repubblica Cecena! Proprio così! Questa notte ho firmato un decreto che conferisce questa alta onorificenza al grande giocatore della nazionale egiziana e del Liverpool”, ha detto il leader ...

Mondiali 2018 hot - chi è la tifosa fa impazzire il web? Poi si scopre : un'ex pornostar : https://t.co/kSXY9DjNo2 pic.twitter.com/zNKopPwNVu - Benjamin Hammon , @afvpx2KC5WRm68I, 23 giugno 2018 l web si è così innamorato di lei e prontamente tutti i giornali del mondo hanno indagato su ...

Mondiali Russia 2018 - rigore clamoroso negato alla Svezia : Germania favorita - al Var cosa fanno? [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, copiose polemiche per un calcio di rigore non assegnato in favore della Svezia contro la Germania Mondiali Russia 2018, rigore clamoroso negato alla Svezia. Il centravanti svedese Berg era indirizzato in porta, quando un treno in corsa chiamato Boateng, lo ha letteralmente investito. Spinto con le braccia, colpito con la gamba destra e la palla era lontana anni luce, ma nulla, il rigore non è stato assegnato. Capiamo forse ...

Mondiali 2018 - Polonia-Colombia : Lewandowski-gol a 2 - 25 : ROMA - Da grandi favorite a possibili eliminate. Polonia e Colombia avevano grandi possibilità di passare il Gruppo H con relativa facilità. Invece le sconfitta nel primo match hanno complicato la ...

Mondiali Russia 2018 - guai per il Brasile : Douglas Costa e Danilo ko! : Douglas Costa e Danilo preoccupano il Brasile, la Nazionale favorita per la vittoria dei Mondiali adesso rischia di perdere due pedine Il Brasile, dopo la vittoria di ieri contro Costa Rica, deve fare i conti con gli infortuni. La Nazionale Verdeoro ha un piede agli ottavi, anche se deve imperativamente non perdere nell’ultima uscita contro la Serbia per garantirsi il passaggio del turno. Douglas Costa e Danilo sono costretti a fermarsi ai ...