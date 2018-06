Mondiali 2018 Russia | gli 11 errori di Sampaoli con l' Argentina

Mondiali Russia 2018 - l’incredibile ‘trucco’ dei colombiani per introdurre alcool [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. Tanto spettacolo in campo, ma non solo: ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è ciò che accade in tribuna e fuori dagli stadi. Occhi puntatissimi quindi sui tifosi, un gruppo di fan colombiani ha trovato un incredibile stratagemma per introdurre alcool allo stadio, nonostante sia vietato. Binocolo finto e copri lenti che diventano bicchierini per shottini. Un video ...

Mondiali Russia 2018 - un po’ di Italia nel match tra Giappone e Senegal : l’arbitro sarà Gianluca Rocchi : Il match valido per il Gruppo H tra Giappone e Senegal sarà diretto da Gianluca Rocchi, alla sua seconda partita in questi Mondiali L’arbitro Italiano Gianluca Rocchi è stato designato per la sua seconda sfida ai Mondiali di Russia 2018. Rocchi, che ha già diretto il 3-3 tra Portogallo e Spagna, arbitrerà la sfida tra Giappone e Senegal, valida per la seconda giornata del gruppo H in programma domani a Ekaterinenburg. ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama : le probabili formazioni - Girone G : Sarà l'Inghilterra , in campo domenica 24 giugno alle 14:00 a Nizhny Novgorod, a inaugurare l'ultima giornata del secondo turno dei gironi del Mondiale di Russia. La squadra del CT Southgate, vincente ...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Belgio-Tunisia , con la cronaca aggiornata in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla del match valido per i Mondiali 2018.

Mondiali 2018 - polemica per l'esultanza 'kosovara' di Xhaka e Shaqiri contro la Serbia : I due svizzeri che hanno steso la nazionale di Belgrado ed entrambi hanno festeggiato mimando l'aquila della Grande Albania

Mondiali Russia 2018 – Djokovic sfida Federer e Wawrinka : il risultato di Serbia-Svizzera però è una beffa! [FOTO] : Novak Djokovic ha sfidato Roger Federer e Stan Wawrinka in vista di Serbia-Svizzera dei Mondiali di Russia 2018: il finale di partita è stato davvero amaro per il tennista di Belgrado I Mondiali di Russia 2018 sono una competizione che coinvolge anche atleti appartenenti ad altri sport. Nel tennis ad esempio, sono diversi gli atleti che più volte hanno manifestato la loro passione per il mondo del pallone. Novak Djokovic ad esempio, ha postato ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia alza la voce dopo il ko contro la Svizzera : Il vicepresidente dell’associazione calcistica serba Savo Milosevic ha chiesto il perché la Var non sia stata utilizzata per un rigore durante la sconfitta per 2-1 della Serbia con la Svizzera ai Mondiali di Russia 2018. L’arbitro Felix Brych ha continuato a far giocare dopo che l’attaccante della Serbia Aleksandar Mitrovic è caduto a terra dopo uno scontro con i difensori della Svizzera Stephan Lichtsteiner e Fabian Schaer durante la seconda ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina eliminata? Possono pesare anche i cartelli gialli ricevuti : Tutta colpa di un cartellino. Rosso? Nemmeno, perché è evidente a tutti come un'espulsione possa effettivamente cambiare completamente le sorti di una partita. Giallo, sì. Un semplice cartellino ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : 'la mia esultanza non era politica' : 'Posso solo ripetere quello che ho già detto non si dovrebbe mai mischiare politica e calcio', ha detto. 'È chiaro che le emozioni si manifestano e questo è il modo in cui le cose accadono. Penso che ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

LIVE Belgio-Tunisia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Diavoli Rossi sfidano le Aquile di Cartagine : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita del Girone G dei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Allo Stadio Spartak di Mosca torna in campo il Belgio, che ha ben impressionato al debutto con Panama: i Diavoli Rossi sfidano le Aquile di Cartagine della Tunisia, sconfitte allo scadere all’esordio dall’Inghilterra. Una sfida che sulla carta è nettamente favorevole a Eden Hazard e compagni: vincere sarebbe fondamentale ...