Mondiali 2018 | Germania-Svezia Formazioni ufficiali e diretta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, seconda sfida del gruppo F dei Mondiali 2018. È già dentro o fuori per i campioni del mondo in carica. Il debutto col Messico si è rivelato un flop ed ora i tedeschi sono obbligati a vincere le prossime due partite. Hanno le carte in regola per farlo ma la pressione è tutta sulle spalle di Neuer e compagni, che non hanno alternative. A cominciare da stasera, quando la Germania

Mondiali Russia 2018 - Messico vede gli ottavi : Corea del Sud sconfitta 2-1 : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 ed è a un passo dagli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018. Le reti di Carlos Vela al 26esimo minuto su rigore e di Javier Hernandez al 66esimo permettono alla nazionale messicana di sperare di poter superare la fase a gironi con un turno di anticipo. A niente è servito il colpo di coda dei Coreani, con la rete di Heungmin Son a due minuti dalla fine della gara. La prima occasione per i ...

Mondiali Russia 2018 - Messico agli ottavi : Corea del Sud sconfitta 2-1 : Il Messico ha battuto la Corea del Sud per 2-1 e si qualifica per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia 2018. Le reti di Vela al 26esimo minuto su rigore e di Javier Hernandez al 66esimo hanno permesso alla nazionale messicana di superare la fase a gironi con un turno di anticipo. A niente è servito il colpo di coda dei Coreani, con la rete di Son al 92esimo, a due minuti dalla fine della gara. L'articolo Mondiali Russia 2018, Messico agli ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della prima giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Vola il Messico - Belgio a valanga : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Giappone-Senegal - Mondiali 2018 : match con vista sugli ottavi di finale - con il pareggio che potrebbe accontentare entrambe : Domani, infatti, alle ore 17.00 italiane allo stadio Centrale di Ekaterinenburg saranno di scena le due squadre che hanno regalato le prime grandi sorprese del Coppa del Mondo: Giappone e Senegal. I ...

Pagelle Corea del Sud-Messico 0-2 - Mondiali 2018 : Hernandez e Guardado scatenati - Son unica luce tra gli asiatici : Il Messico domina contro la Corea del Sud ed è ad un passo dalla qualificazione al turno seguente, in attesa dell’esito del match tra Germania e Svezia. Per i ragazzi guidati da Osorio si tratta della seconda vittoria in due gare, mentre la Corea è già eliminata. Di Vela su rigore ed Hernandez le reti, una per tempo, che lanciano in orbita il Messico, tra le più belle sorprese della fase a gironi dei Mondiali 2018. Di seguito, le Pagelle ...