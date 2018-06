Modica Al via la Rassegna estiva presso l' Area verde San Giuseppe U Timpuni

Avviati a Modica i festeggiamenti di San Pietro : Domenica sono stati "discesi" i simulacri. La processione in programma come sempre il 29 giugno. E si ripeterà la processione dei due simulacri

Al via a Modica le celebrazioni per il 50° di Quasimodo : Si inizia con un annullo filatelico e poi ancora poesie, mostre, drammatizzazioni e concerto nella casa natale del Nobel

Al via a Modica i festeggiamenti in onore di San Giorgio : festeggiamenti al via oggi, lunedì la festa liturgica e domenica prossima il clou delle celebrazioni in onore del Santo Patrono della città