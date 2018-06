Milano | tavolata multietnica di quasi 3 chilometri con oltre 10mila persone

Tavolata a Milano - attesi in 6 mila : ANSA, - milano, 23 GIU - Sono già alcune migliaia le persone che affollano i viali interni del Parco Sempione di milano per partecipare alla Tavolata multietnica promossa dal Comune e dalle ...

Ricetta Milano : sulla tavolata di Parco Sempione i piatti di tutto il mondo : Qualcuno era già pronto dalle prime ore del mattino con il suo contributo culinario alla "tavolata più lunga del mondo (civile)", altri hanno mobilitato anche gli amici , preparando piatti "meticci" come il risotto al salto tipicamente milanese insaporito con zafferano iraniano....

Ricetta Milano : volti e sorrisi da tutto il mondo alla tavolata di Parco Sempione : Centinaia di cittadini stranieri riuniti alla tavolata della solidarietà Ricetta Milano lungo Parco Sempione: tutti a condividere cibo e sorrisi nella giornata del pasto dei popoli dedicato alla multietnicità LEGGI L'ARTICOLO

Ricetta Milano : i preparativi della grande tavolata solidale al Parco Sempione : Oltre 1300 tavoli lungo un percorso di circa 3 chilometri all'interno del Parco Sempione: in mattinata gli ultimi preparativi di Ricetta Milano, la grande tavolata solidale che vede i milanesi condividere il pasto e la festa con i cittadini stranieri LEGGI L'ARTICOLO

Ricetta Milano : al Sempione in migliaia alla tavolata solidale per il pasto dei popoli : L'arrivo dei partecipanti fin dalle prime ore della mattinata per la festa aperta dal sindaco Sala e dall'arcivescovo Delpini, che durerà tutta la giornata

Ricetta Milano : la maxi tavolata multietnica al parco Sempione : Tutto è pronto per il grande pranzo solidale voluto dal Comune: una festa che attraversa il Sempione, da piazza del Cannone all'Arco della pace

Milano - sabato la tavolata multietnica al Parco Sempione : la polemica sui cibi consentiti e l'invito a Salvini : Chi parteciperà alla tavolata multietnica di sabato 23 giugno al Parco Sempione, promossa da Comune di Milano e numerose associazioni, potrà portare cibi da casa, che però non potrà mettere a ...

Migranti : Sala - Salvini ospite gradito a tavolata multietnica a Milano : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, "se vuole venire, è sicuramente un ospite gradito" alla tavolata multietnica di sabato prossimo a Milano. E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega di non aver invitato "direttamente"

Milano - la tavolata con i piatti tradizionali di tutto il mondo : ‘Attraverso il cibo si racconta la storia di una città accogliente’ : “Chi vive a Milano col proprio piatto dell’infanzia racconta dei viaggi”. Viaggi fatti in prima persona per arrivare in questa città o compiuti in passato dai genitori o dai nonni che scelsero Milano per vivere. C’è chi mangia la pizza pugliese, chi il baccalà alla vicentina. Dal Gambia qualcuno porta il platano con gli arachidi, dalla Corea la frittata con i gamberi secchi. E accanto alla crema di foglie di manioca, tipica dell’Angola, ci sono ...