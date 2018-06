Milano | investito da tram in zona Stazione Centrale | è grave

Milano - bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo : è grave : Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave Continua a leggere L'articolo Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave proviene da NewsGo.

Milano - bambino di 8 anni investito davanti asilo/ Ultime notizie : intervento per ridurre le fratture multiple : Milano, bambino di 8 anni investito da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:18:00 GMT)

Milano - BAMBINO DI 8 ANNI INVESTITO DAVANTI ASILO/ Ultime notizie : travolto da moto - è in prognosi riservata : MILANO, BAMBINO di 8 ANNI INVESTITO da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:30:00 GMT)

Milano - bimbo investito da scooter davanti un asilo : è grave : Milano, bimbo investito da scooter davanti un asilo: è grave È successo alle 8.15 in via Varesina. Il conducente della moto, che secondo la polizia locale andava a velocità sostenuta, si è fermato a prestare soccorso. Il piccolo ha riportato fratture agli arti e un trauma cranico: è stato portato in ospedale in codice ...

Milano - bimbo investito da scooter davanti un asilo : è grave - : successo alle 8.15 in via Varesina. Il conducente della moto, che secondo la polizia locale andava a velocità sostenuta, si è fermato a prestare soccorso. Il piccolo ha riportato fratture agli arti e ...