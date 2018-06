Milano : incontro pubblico al liceo Parini su riapertura Navigli (2) : (AdnKronos) - Intanto il sito ufficiale nella sezione 'Materiali' è disponibile l'analisi dei costi-benefici dell'opera. Nella sezione news, invece, è possibile trovare la presentazione del Tratto A e a breve saranno consultabili le schede riassuntive di quanto emerso dai vari tavoli tematici durant

Pearl Jam a Milano - quel romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...

Stefania Spampinato di Grey’s Anatomy a Milano - come partecipare all’incontro pubblico per il finale di stagione : Tornata in Italia dopo la fine delle riprese della serie, l'attrice Stefania Spampinato di Grey's Anatomy a Milano incontrerà il pubblico per un evento speciale, una proiezione in anteprima dell'ultimo episodio della quattordicesima stagione di cui è stata un volto regolare. Interprete di Carina DeLuca, sorella dello specializzando Andrew e ginecologa impegnata in una ricerca sui generis sugli effetti dell'orgasmo, la Spampinato ha debuttato ...

Festa della Repubblica - 2 giugno : parata e programma/ Milano - aperto Palazzo Marino - incontro con il sindaco : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:33:00 GMT)

Industria 4.0 : martedì incontro all'Università Cattolica di Milano : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Il futuro di Industry 4.0 in Italia e la presentazione del white paper del Gruppo di Lavoro Ricerca & Sviluppo saranno al centro dell'incontro che si terrà martedì 5 giugno, a partire dalle ore 9, nell'aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in largo Agostin

Juventus - incontro Paratici-Morata a Milano : ROMA - Una foto su twitter e il web juventino che impazzisce. Pomeriggio caldissimo di calciomercato che si muove sull'asse Roma-Milano: nella Capitale la trattativa tra De Laurentiis e Ancelotti - ...

Di Maio insiste : vuole fare il premier. Domani incontro con Salvini a Milano : Nulla da fare. E’ solo un bluff. E l’irritazione inizia ad essere tanta soprattutto nella base leghista. Le camice verdi

Ricetta Milano : una tavolata da record per l'incontro tra le culture : Il banchetto dal mattino sarà, così, allestito per accogliere gli ospiti che provengono da tutti i mondi della città, dalle multinazionali al mondo dell'artigianato, da startup a centri di ricerca, ...

M5s-Lega - ultime notizie Governo : oggi via libera?/ Live - incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:45:00 GMT)

Di Maio : notevoli passi avanti. Alle 16 incontro con Salvini a Milano : Il nuovo faccia a faccia tra Di Maio e Salvini a Milano è fissato per le 16. 'Oggi si riuniranno i gruppi di lavoro del MoVimento 5 Stelle e della Lega per continuare a esaminare tutti i punti e i ...

Di Maio : notevoli passi avanti. Alle 16 incontro con Salvini a Milano : Il nuovo faccia a faccia tra Di Maio e Salvini a Milano è fissato per le 16. «Oggi si riuniranno i gruppi di lavoro del MoVimento 5 Stelle e della Lega per continuare a esaminare...

Di Maio-Salvini - frenata sul premier. Oggi incontro a Milano : È in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla...

Governo - nuovo atto Di Maio-Salvini : incontro a Milano sul nodo premier : Altro giorno di trattative per la formazione del Governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: l'incontro tra i leader di M5s e Lega si terrà al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del ...

Incontro Salvini-Di Maio - fumata nera : restano i distinguo - il vertice si sposta a Milano : "Ci sarà un nuovo Incontro con Luigi Di Maio sul programma". Lo dice Matteo Salvini uscendo dall'Incontro con Di Maio alla Camera. Sul nome del futuro premier non risponde, "quando avremo...