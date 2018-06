Milan | niente Europa League e multa da 30 milioni Spunta l’idea Conte

Yonghong Li lascia il Milan?/ Niente bonifico per l'aumento di capitale : sarà Elliott a versare i 32 milioni : Giornata cruciale per Yonghongh Li, proprietario del Milan, che entro le 17 deve versare 32 milioni di euro. In caso di insolvenza ci sono Paul Singer e Elliott(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Donnarumma - fa l'esame di Maturità/ Milan - niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” : Donnarumma, fa l'esame di Maturità: niente Mondiale ma un diploma per il portiere “ragioniere” del Milan. Cosa è cambiato rispetto all'estate scorsa e al rinvio che fece tanto discutere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 05:02:00 GMT)

Marilyn Manson al Milano Summer Festival 2018/ Scaletta dell'evento : questa volta niente trono per lui... : Marilyn Manson apre il Milano Summer Festival 2018, il Reverendo della musica suona all’ippodromo SNAI di San Siro questa sera, martedì 19 giugno.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:56:00 GMT)

Milano - liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita : Milano, liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita “Nessun professore voleva prendersi la responsabilità di somministrarle il farmaco in caso di emergenza”, ha spiegato la preside Continua a leggere L'articolo Milano, liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita proviene da NewsGo.

Milan - niente nuovo socio per mister Li : adesso sono guai : Doveva essere un malese, sponsorizzato da Jorge Mendes. Anzi no, le ultime parlavano di un ritorno di fiamma degli arabi. E le ultimissime degli americani , John Fisher e Stephen Ross i nomi più caldi,...

DEPAY AL Milan?/ Niente Mondiale 2018 con l'Olanda e un vantaggio per i rossoneri : Il Milan segue con grande attenzione Memphis DEPAY, esterno olandese del Lione. Il costo del cartellino, 40 milioni di euro, è un ostacolo non facile da superare per la trattativa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Teocoli : 'Milan - non c'è proprio niente da ridere' : Teo Teocoli una vita a far ridere, una vita a San Siro col Milan nel cuore. Ma quest'anno è stata dura. E il prossimo? 'Abbiamo cambiato allenatore, siamo ripartiti da zero un'altra volta. Gattuso? ...

Milan : “New York Times” - clamoroso : niente Europa League per i rossoneri : Milan- L’annuncio è di quelli shock, ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime ore in fonte ufficiale dall’Uefa. Secondo quanto riportato da “New York Times“, giornale americano molto vicino alle vicende di Yonghong Li, l’Uefa escluderà il Milan dalla prossima Europa League. Il giornale statunitense cita fonti anonime, le quali avrebbero affermato che gli investigatori […] L'articolo Milan: “New ...

Milan - niente Europa League : lo anticipa il NYT : Secondo il quotidiano statunitense, gli investigatori della Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione dei rossoneri dalle coppe

Milano - droga dello stupro. Gli accusati : «Non abbiamo dato niente a nessuno» : Uno ha detto di «avere la coscienza pulita» e tutti hanno negato di avere messo la cosiddetta `droga dello stupro´ nel drink bevuto in un locale di Milano da una ragazza uscita con loro, per poi ...

Sanches - niente Mondiale : il futuro? Mendes si muove - intreccio col Milan : Da crack di mercato a grande flop nel giro di soli due anni , la carriera di Renato Sanches ha preso una svolta inaspettata: dopo aver incantato il Mondo con il Portogallo , contribuendo alla vittoria degli Europei nel 2016, il centrocampista classe '97 è passato dal Benfica al Bayern Monaco per la cifra record di 35 milioni di euro, diventati 40 ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è Milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Donadoni - niente sconti al Milan : BOLOGNA, 28 APR - Roberto Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, 11/o in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. "Saremo ago della bilancia nella lotta per ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves ai quarti dei -66 kg! Che beffa per Manuel Lombardo! Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani e Rosalba Forciniti : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...