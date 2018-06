: Queste sono le parole che ha pronunciato Macron.Sono offensive e fuori luogo. La vera lebbra è l'ipocrisia di chi r… - luigidimaio : Queste sono le parole che ha pronunciato Macron.Sono offensive e fuori luogo. La vera lebbra è l'ipocrisia di chi r… - fattoquotidiano : Migranti, Di Maio: “Da Macron interventi scomposti. La vera lebbra è l’ipocrisia europea”. E sulle Ong: “Avevamo ra… - Agenzia_Ansa : Scontro Italia-Francia, #Macron: 'Populisti in #Europa come lebbra'. #DiMaio: 'Ipocrita e offensivo' -

L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come l'anno scorso-afferma-gli sbarchi sono calati dell'80%".In Europa siamo in presenza di una "crisi politica scatenata da estremisti che giocano sulle ...(Di sabato 23 giugno 2018)