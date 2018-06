Migranti | Trenta | nell' area Sar libica deve agire la Libia

Migranti - ministro Trenta : 'In area Sar libica è competente Tripoli' | : Il ministro della Difesa ospite di Maria Latella: "In quella zona deve intervenire la Guardia costiera della Libia, non noi. Siamo disponibili a donare mezzi ed equipaggiamenti, ma loro devono essere ...

Migranti - Trenta chiama la Nato. E per chi ruba espulsione subito : BRUXELLES - È possibile un veto italiano in Europa sulle sanzioni alla Russia? 'Dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle ...

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui Migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...