Migranti | tre temi al vertice Bruxelles | ma nessun documento

Migranti - Trenta : nell'area Sar libica deve agire la Libia : Roma, 23 giu. , askanews, nell'area Sar , search and rescue, dei Migranti in mare davanti alla Libia 'è competente la Guardia costiera libica , che tra l'altro è stata formata dalla nostra Guardia ...

Migranti - ministro Trenta : 'In area Sar libica è competente Tripoli' | : Il ministro della Difesa ospite di Maria Latella: "In quella zona deve intervenire la Guardia costiera della Libia, non noi. Siamo disponibili a donare mezzi ed equipaggiamenti, ma loro devono essere ...

Migranti - cargo danese con oltre 110 persone fermo davanti a Pozzallo : Migranti , cargo danese con oltre 110 persone fermo davanti a Pozzallo La nave Alexander Maersk è in attesa dell’autorizzazione per entrare nel porto Parole chiave: Migranti Pozzallo ...

Ong Lifeline soccorre 400 Migranti . Salvini : «Portateli in Olanda». Toninelli : «Sequestreremo la nave» : Sul fronte migranti si apre un nuovo caso. La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta in soccorso di 300-400 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche e i...

Libia - Ong soccorre 224 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - i 224 soccorsi dalla Lifeline sbarcheranno in Italia. Toninelli 'Sequestreremo la nave' : ROMA - I 224 Migranti soccorsi questa mattina dalla nave della Ong tedesca battente bandiera olandese Lifeline arriveranno in Italia. E la nave verrà sequestrata perché, secondo quanto comunicato dall'...

Migranti - Toninelli : “Sequestreremo nave ong Lifeline - agisce in acque libiche fuori dal diritto internazionale” : “È notizia di queste ore che la nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale. Hanno imbarcato circa 250 naufraghi senza avere i mezzi tecnici per poter garantire l’incolumità degli stessi naufraghi e dell’equipaggio”. Così in un post su Facebook e poi in una diretta video il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato di aver chiesto ...